Ônibus tomba em MG e deixa um morto e 39 feridos

247 - Um ônibus tombou na MGC-367, em Diamantina, Minas Gerais, e deixou uma pessoa morta e outras 39 feridas na noite de ontem; entre os feridos, 14 tiveram lesões graves ou moderadas, e 25 sofreram ferimentos leves. As informações são do Corpo de Bombeiros. Os relatos foram publicados neste domingo (10) pelo Portal Uol.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do km 570, no trecho da Serra do Gombô. O veículo transportava trabalhadores rurais e, conforme informações apuradas no local, retornava de Unaí, também em Minas Gerais, com destino a Itamarandiba.

O passageiro que morreu não teve a identidade divulgada pela corporação. As equipes de resgate encontraram o ônibus tombado às margens da pista, conforme mostram imagens divulgadas pelos bombeiros.

A ocorrência mobilizou uma grande estrutura de emergência na região. Ao todo, 32 bombeiros participaram do atendimento, ao lado de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ambulâncias municipais, policiais e guardas civis.

As vítimas receberam atendimento inicial no local e seguiram para o Hospital Nossa Senhora da Saúde e para a Santa Casa. A gravidade do acidente exigiu triagem rápida, organização do resgate e integração entre as instituições envolvidas.

“Equipes da 6ª Companhia Independente de Bombeiros se depararam com um cenário de alta complexidade, envolvendo dezenas de vítimas, atendimento noturno, risco estrutural do veículo e necessidade imediata de gerenciamento integrado da ocorrência”, informou a corporação em nota.

O tombamento ocorreu em período noturno, fator que ampliou a dificuldade operacional das equipes. Os bombeiros também precisaram avaliar a estabilidade do veículo para reduzir riscos durante a retirada e o socorro dos passageiros.

As autoridades ainda não informaram as causas do acidente. A investigação deverá apurar as circunstâncias do tombamento, as condições da rodovia e a dinâmica do veículo no trecho da MGC-367.