Operação da PF contra Rioprevidência apreende “Whisky da Beyoncé”

247 - Agentes da Polícia Federal apreenderam, nesta terça-feira (3), uma garrafa do chamado “whisky da Beyoncé” durante uma operação que investiga um esquema de fraudes financeiras relacionadas ao Rioprevidência. Entre os itens recolhidos está uma garrafa da bebida SirDavis, marca lançada pela cantora Beyoncé em 2024, em homenagem a seu bisavô, com valor estimado entre R$ 450 e R$ 500 no mercado brasileiro. A marca é resultado de uma parceria com o grupo Moët Hennessy e conta com a colaboração do mestre destilador Dr. Bill Lumsden. Os relatos foram publicados na coluna de Mirelle Pinheiro.

As apreensões aconteceram na operação que resultou na prisão do ex-presidente do Rioprevidência, Deivis Marcon Antunes. Investigadores apuram um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Ainda segundo a PF, também foi apreendida uma garrafa rara da marca The Macallan, comercializada por R$ 3.419,10 em lojas virtuais especializadas. Além dela, ao menos outras oito garrafas de diferentes marcas foram recolhidas, com valores unitários que variam entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil. As autoridades não informaram em qual endereço os produtos estavam armazenados.

As investigações indicam que o Rioprevidência aplicou cerca de R$ 1 bilhão em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master. Esses títulos são classificados como investimentos de alto risco e não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o que ampliou a preocupação dos órgãos de controle.

Segundo a Polícia Federal, o foco da apuração está em nove aplicações realizadas entre 2023 e 2024. Os investigadores avaliam que essas operações colocaram em risco recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões de aproximadamente 235 mil servidores públicos estaduais, ampliando a gravidade do caso sob investigação.