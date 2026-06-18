Pai de youtuber morto em queda no Rio fala em ataque

247 - Ricardo Héctor Prim, pai do youtuber argentino Gaspi, afirmou que não acredita que a colisão entre dois helicópteros no Rio de Janeiro tenha sido um acidente. O influenciador, cujo nome era Gaspar Prim Díaz, morreu no domingo (14), após o choque entre as aeronaves na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense.

Em entrevista ao jornal argentino Clarín, Ricardo Héctor Prim disse acreditar que a morte do filho, que estava entre os ocupantes de uma das aeronaves, teria ocorrido em um contexto que ele classificou como ataque, embora não tenha explicado a que se referia.

"Não se sabe se foi um acidente ou um ataque. Eu não conhecia o cantor americano que estava com ele, Oliver Tree, mas estou recebendo muitas informações e acredito que não foi um acidente. Para mim, foi um ataque", afirmou Ricardo Héctor Prim.

Pai relata dor pela morte do filho

A declaração do pai de Gaspi ocorre em meio às investigações sobre a colisão aérea que matou seis pessoas no Rio de Janeiro. As autoridades apuram as circunstâncias do choque entre os helicópteros e buscam esclarecer se houve irregularidades na operação das aeronaves.

Além de Gaspi, o cantor norte-americano Oliver Tree também estava entre os ocupantes. As duas aeronaves bateram no ar na manhã de domingo, na região do Recreio dos Bandeirantes, e caíram em um pátio de veículos. Após a queda, houve incêndio, e as chamas atingiram carros estacionados no local.

Ricardo Héctor Prim também falou sobre a dor causada pela perda do filho. O influenciador argentino tinha 23 anos e era conhecido por vídeos de humor, entrevistas nas ruas e forte presença nas redes sociais.

"Sou forte, mas nunca pensei que me sentiria assim (...) Ele é meu filhinho. A dor que se sente ao perder um filho, especialmente um filho como ele, é indescritível. Vai ser muito difícil para mim viver sem o Gaspi. Saber que ele se foi."

O pai do youtuber também lamentou a forma como o filho morreu e destacou o momento vivido por Gaspi antes da tragédia.

"Ele morreu de uma forma muito injusta. Ele estava no auge da vida. Tinha apenas 23 anos."

Investigação apura circunstâncias da colisão

Ricardo Héctor Prim repostou nas redes sociais um vídeo com teorias sobre as mortes de Gaspi e Oliver Tree. A publicação, citada pelo jornal argentino La Nación, levanta suspeitas envolvendo o cantor norte-americano e o influenciador argentino, mas não apresenta comprovação sobre as circunstâncias da colisão.

As investigações oficiais seguem em andamento. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) abriu apuração para verificar se algum dos helicópteros operava fora da autorização permitida, o que poderia configurar transporte aéreo clandestino.

A apuração também busca esclarecer a dinâmica do acidente, incluindo as condições de voo e os fatores que levaram à colisão entre as aeronaves. Até a conclusão das investigações, não há confirmação oficial de que o caso tenha sido provocado intencionalmente.

Gaspi era um dos youtubers mais populares da Argentina. Ele ganhou projeção com vídeos de humor irreverente, entrevistas nas ruas e perguntas provocativas. O bordão "Buenass" se tornou uma de suas marcas entre os seguidores.

Influenciador tinha milhões de seguidores

O influenciador começou a produzir conteúdo ainda adolescente, por volta de 2018. Com o crescimento nas redes, acumulou milhões de seguidores e passou a ter grande alcance entre o público jovem argentino.

A trajetória também foi marcada por polêmicas. Parte de seus vídeos chegou a ser removida do YouTube por causa de conteúdos considerados controversos. Em 2023, no auge da popularidade, Gaspi se afastou das redes sociais e, ao retornar em 2024, falou sobre impactos psicológicos da exposição na internet.

Em 2025, o youtuber ampliou sua projeção internacional ao participar da "La Velada del Año", torneio de boxe entre criadores de conteúdo organizado por Ibai Llanos, na Espanha.

A morte de Gaspi provocou comoção entre fãs, amigos e familiares. Enquanto parentes cobram respostas, as autoridades brasileiras continuam investigando as causas da colisão entre os helicópteros no Rio de Janeiro.