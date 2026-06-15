Veja o momento da colisão entre helicópteros no Rio (vídeo)

247 - Um vídeo mostra a colisão entre helicópteros que matou seis pessoas no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes. As imagens, registradas por câmeras de segurança, mostram o momento em que as aeronaves se chocam no ar e uma delas cai segundos depois. As informações são da CNN Brasil.

O acidente ocorreu por volta das 9h, nas proximidades da Avenida das Américas. Moradores da região relataram ter ouvido fortes estrondos antes do impacto, que deixou destroços espalhados pelas ruas do entorno.

Após a colisão, uma das aeronaves caiu no pátio de uma concessionária de veículos elétricos. Pelo menos 20 carros foram atingidos e destruídos em consequência da queda e do incêndio provocado pelo acidente.

As imagens obtidas pela emissora reforçam uma das principais linhas de apuração: a colisão no ar entre os dois helicópteros. Ainda assim, as causas do acidente permanecem sob investigação das autoridades competentes.

Entre os mortos estão os pilotos Charles Marsillac e Alexandre Souza. Também morreram o produtor musical brasileiro Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota; o diretor argentino de videoclipes Lucas Gignale; o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi; e o cantor americano Oliver Tree, que estava no Brasil.

A investigação policial está sob responsabilidade da 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes. Equipes de perícia estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e reunir elementos que ajudem a esclarecer a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil também aguarda a conclusão do laudo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão responsável pela investigação técnica de ocorrências aéreas. O documento deverá apontar fatores que possam ter contribuído para a colisão.

Segundo a Polícia Civil, os corpos de Lucas Brito Chaves, Charles Marsillac e Alexandre Souza já foram identificados. No caso das vítimas estrangeiras, o IML (Instituto Médico-Legal) recolheu material para exames de confronto genético.

As diligências continuam para determinar o que provocou o choque entre as aeronaves. A apuração deve considerar as condições de voo, a comunicação entre os pilotos, a trajetória dos helicópteros e possíveis fatores operacionais envolvidos no acidente.

O acidente provocou grande mobilização de equipes de emergência e isolamento da área atingida. Além das mortes, a queda causou destruição material significativa, com veículos incendiados e fragmentos das aeronaves espalhados nas proximidades da Avenida das Américas.

Até a conclusão das investigações, a causa da colisão permanece indefinida. O trabalho conjunto da Polícia Civil, da perícia e do Cenipa será decisivo para esclarecer as circunstâncias do acidente aéreo que deixou seis mortos no Recreio dos Bandeirantes.