Parlamentar Rubinho Nunes leva socos e dá chutes em troca agressões com estudantes em SP

247 - Os vereadores de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil) e Adrilles Jorge (União Brasil) compareceram ao protesto e discutiram com estudantes nesta segunda-feira (11) no centro da capital, em um ato marcado por confronto e uso de gás pela Polícia Militar. Profissionais da USP, da Unesp e da Unicamp também participaram do ato. A informação foi publicada no Portal G1.

Imagens registradas durante a confusão mostraram Rubinho dando chutes e levando socos. O parlamentar afirmou que foi ao hospital com suspeita de fratura no nariz. Adrilles também aparece recebendo um chute na região da barriga.

A manifestação ocorreu em frente à Secretaria Estadual da Educação, na região da República, e reuniu grevistas que cobram melhorias na permanência estudantil, aumento de bolsas, reforma de moradias universitárias e manutenção da estrutura dos campi.

A concentração começou por volta das 14h30, em frente ao prédio da Reitoria da Unesp. Os manifestantes formaram um cordão humano em uma via próxima à Praça da República e interditaram trechos da Rua da Consolação, no sentido da Avenida Paulista.

Durante o ato, os grevistas gritaram: “Hipocrisia! Educação não é caso de polícia”.

Os estudantes das três universidades estaduais paulistas estão em greve e pressionam pela retomada das negociações com o reitor da USP, Aluísio Segurado.

A pauta inclui medidas de apoio à permanência estudantil, como reajuste de bolsas, melhorias nas moradias universitárias e investimentos na infraestrutura das universidades.

A Polícia Militar usou bomba de gás para dispersar os manifestantes.

O vereador Rubinho Nunes levou alguns socos durante protesto de estudantes na praça da República nesta segunda-feira. pic.twitter.com/e29c9BQ2OP — Leandro Machado (@machadoleandro) May 11, 2026