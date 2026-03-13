Pazolini lidera corrida ao governo do Espírito Santo, aponta Paraná Pesquisas

247 - Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (13) indica que o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aparece na liderança em um dos cenários de intenção de voto para o governo do Espírito Santo nas eleições de 2026. O levantamento foi realizado pelo instituto Paraná Pesquisas e também avaliou possíveis disputas para o Senado no estado.

O instituto entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 8 e 11 de março para medir o cenário eleitoral capixaba. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

Cenário espontâneo não aponta liderança clara

Na modalidade espontânea — quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados — nenhum político se destacou de forma significativa. O governador Renato Casagrande (PSB) foi citado por 7,9% dos eleitores, seguido por Lorenzo Pazolini (6,8%) e Ricardo Ferraço (PSDB), com 5,5%.

Outros nomes mencionados foram Arnaldinho Borgo (Podemos), com 1,5%, e Helder Salomão (PT), com 1,1%. A pesquisa ainda registrou menções a Paulo Hartung (PSD), Magno Malta (PL) e outros nomes em percentuais menores. O levantamento também mostrou alto índice de indecisão: 69,4% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Pazolini lidera cenário estimulado

Quando os entrevistados receberam uma lista de possíveis candidatos — cenário estimulado — Lorenzo Pazolini aparece à frente com 42% das intenções de voto. Ricardo Ferraço surge na segunda posição, com 36,1%, enquanto Helder Salomão registra 9,1%.

Nesse cenário, 7,3% disseram que votariam em branco ou nulo, e 5,5% afirmaram não saber em quem votar.

Em uma simulação sem a presença de Pazolini, o quadro muda. Ricardo Ferraço assume a liderança com 45,3% das intenções de voto. Arnaldinho Borgo aparece com 19,1%, seguido por Helder Salomão, com 10,9%. Nesse caso, 15,7% indicaram voto branco ou nulo e 9,1% não souberam responder.

Simulações de segundo turno

O Paraná Pesquisas também avaliou três possíveis disputas de segundo turno para o governo do Espírito Santo.

No confronto entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço, o prefeito de Vitória teria 47,3% das intenções de voto, contra 40,8% do tucano. Votos brancos ou nulos somariam 7,3%, enquanto 4,5% não souberam opinar.

Em um cenário entre Pazolini e Helder Salomão, o candidato do Republicanos ampliaria a vantagem, com 58,9% das intenções de voto, enquanto o petista alcançaria 16,1%. Nesse caso, 16% indicaram voto branco ou nulo e 8,9% não souberam responder.

Já na disputa entre Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo, o senador aparece com 52,7%, enquanto Borgo registra 23,9%. Votos brancos ou nulos chegam a 15,4%, e 8% dos entrevistados não souberam opinar.

Rejeição aos possíveis candidatos

A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos nomes citados. Helder Salomão lidera nesse indicador, com 29,9% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Arnaldinho Borgo aparece em seguida, com 22,8%, seguido por Ricardo Ferraço, com 16,6%, e Lorenzo Pazolini, com 12,3%. Entre os entrevistados, 17,7% afirmaram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos, enquanto 20,1% disseram não saber ou não responderam.

Disputa pelo Senado

O levantamento também investigou as intenções de voto para as duas vagas ao Senado que estarão em disputa pelo Espírito Santo em 2026.

Na pesquisa espontânea, Renato Casagrande aparece como o nome mais citado, com 9% das menções. Outros nomes lembrados pelos eleitores foram Fabiano Contarato (PT), com 1,5%, Evair de Melo (PP), com 1,2%, e Magno Malta (PL), com 1%. Ainda foram citados Maguinha Malta (PL), Marcos do Val (Podemos) e Sergio Menegueli (Republicanos), entre outros.

A indecisão também é elevada nesse cenário: 77,3% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Cenários estimulados para o Senado

Quando apresentados aos eleitores, os nomes de possíveis candidatos indicam vantagem de Renato Casagrande. No primeiro cenário estimulado, o governador registra 57,8% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Lorenzo Pazolini, com 39,5%, Sergio Menegueli (21,9%), Fabiano Contarato (16,5%), Maguinha Malta (15,7%) e Evair de Melo (13,7%). Nesse caso, 5,1% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 3,5% não souberam responder.

Em um segundo cenário estimulado, Casagrande mantém a liderança com 52,1%. Paulo Hartung (PSD) aparece com 21,7%, seguido por Sergio Menegueli (16,9%) e Fabiano Contarato (14,5%). Outros nomes citados incluem Maguinha Malta (11,9%), Evair de Melo (10,7%), Arnaldinho Borgo (10,5%) e Manato (10%).

Como cada entrevistado pôde indicar dois nomes para o Senado, a soma das intenções de voto ultrapassa 100%.

Metodologia da pesquisa

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 8 e 11 de março para compor o levantamento sobre o cenário político no Espírito Santo. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto, apresenta nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-05588/2026.