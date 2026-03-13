Lula mobiliza quadros históricos do PT para campanha à reeleição

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou movimentos internos para fortalecer a organização política de sua campanha à reeleição em 2026 e convocou integrantes da “velha guarda” do PT para integrar a estratégia eleitoral. A iniciativa inclui dirigentes e ex-integrantes do governo que tiveram papel relevante nas gestões petistas anteriores, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

Lula chamou figuras históricas do partido para colaborar diretamente na coordenação da campanha presidencial. Entre os nomes citados estão Sergio Gabrielli, que presidiu a Petrobras durante os primeiros mandatos do petista no Palácio do Planalto, e o ex-ministro Gilberto Carvalho, que também desempenhou funções estratégicas em governos do PT.

Articulação com a direção nacional do PT

A proposta discutida internamente prevê que Gabrielli e Carvalho atuem em conjunto com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, responsável por conduzir a estrutura partidária voltada à disputa eleitoral. A articulação busca reunir experiência política acumulada ao longo das gestões petistas para ajudar na formulação de estratégias e na coordenação da campanha.

Nos bastidores do partido, dirigentes avaliam que a presença de quadros históricos pode contribuir para organizar a estratégia eleitoral, além de fortalecer a articulação política em diferentes frentes da campanha.

Primeiros encontros para discutir a campanha

Integrantes do grupo já participaram de ao menos uma reunião nas últimas semanas para discutir os primeiros movimentos da campanha de reeleição do presidente.

Esses encontros iniciais tiveram como objetivo analisar cenários políticos e debater caminhos estratégicos para consolidar a candidatura de Lula à reeleição em 2026, além de estruturar a coordenação política da campanha dentro do partido.