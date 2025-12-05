TV 247 logo
      Pedágio eletrônico estreia na Dutra entre São Paulo e Arujá neste sábado

      Novo sistema de free flow muda cobrança na via expressa e altera rotina de motoristas da região

      Rodovia Presidente Dutra (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

      247 - A implantação do pedágio eletrônico no trecho urbano da Rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Arujá, começa neste sábado (6) e marca uma mudança significativa para quem circula diariamente pela via expressa. O sistema passa a cobrar conforme a distância percorrida, encerrando décadas de tráfego gratuito nesse segmento.

      O modelo de cobrança faz parte do contrato de concessão da CCR, responsável pelo trecho que vai do km 231, na capital, ao km 204, em Arujá. O free flow utiliza pórticos eletrônicos que identificam a placa ou a tag do veículo, eliminando a necessidade de praças físicas.

      Cobrança variável e impacto para moradores de Arujá

      A partir de agora, quem utiliza a pista expressa pagará de acordo com o trajeto realizado. Motoristas que entram ou saem de Arujá têm uma regra específica: em um intervalo de até duas horas, é cobrado apenas o pedágio da praça localizada no km 204, o que evita dupla cobrança. Para moradores da cidade, a principal mudança recai sobre deslocamentos para Guarulhos, o aeroporto e São Paulo — trajetos que antes eram gratuitos pela expressa.

      A pista marginal permanece sem cobrança, mantendo-se como alternativa gratuita entre São Paulo e Guarulhos.

      Regras de cobrança e descontos

      Veículos equipados com tag recebem 5% de desconto e pagam automaticamente. Quem não possui o dispositivo tem até 30 dias para quitar a tarifa pelo site ou aplicativo da concessionária. Também há totens para pagamento nas bases da CCR em São Paulo e Arujá, além do posto no km 210, sentido capital.

      Valores por destino

      Saindo de São Paulo e acessando a pista expressa no km 228,850, o motorista encontra as seguintes tarifas:

      • Rodovia Fernão Dias: R$ 0,25
      • Avenida Tiradentes: R$ 0,52
      • Bairro Bonsucesso: R$ 1,44
      • Bairro Pimentas: R$ 2,69
      • Jardim Aracilia: R$ 2,82
      • Aeroporto de Guarulhos: R$ 1,37

      Motocicletas pagam meia tarifa; veículos de passeio pagam uma tarifa; veículos de dois e três eixos pagam duas; e veículos comerciais de quatro ou mais eixos pagam quatro tarifas.

      Concessão foi definida em 2021

      O leilão que estabeleceu a cobrança nesse trecho ocorreu em outubro de 2021, durante o governo Jair Bolsonaro (PL), quando Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje governador do estado, era ministro da Infraestrutura. A CCR venceu ao oferecer uma outorga de R$ 1,77 bilhão.

      Antes do início da cobrança, a concessionária promoveu uma série de melhorias para adaptar a via ao novo modelo, incluindo:

      • Ampliação da pista expressa para três faixas por sentido entre a Hélio Smidt e a chegada a São Paulo
      • Novo viaduto de acesso ao Aeroporto de Guarulhos
      • Ligação com o viaduto do Tatuapé, facilitando o acesso à zona leste
      • Três novos viadutos de conexão com a Fernão Dias
      • Novo retorno na região da Jacu Pêssego (km 213)
      • Readequação de 27 passarelas e implantação de nova iluminação

