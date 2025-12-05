Pedágio eletrônico estreia na Dutra entre São Paulo e Arujá neste sábado

247 - A implantação do pedágio eletrônico no trecho urbano da Rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Arujá, começa neste sábado (6) e marca uma mudança significativa para quem circula diariamente pela via expressa. O sistema passa a cobrar conforme a distância percorrida, encerrando décadas de tráfego gratuito nesse segmento.

O modelo de cobrança faz parte do contrato de concessão da CCR, responsável pelo trecho que vai do km 231, na capital, ao km 204, em Arujá. O free flow utiliza pórticos eletrônicos que identificam a placa ou a tag do veículo, eliminando a necessidade de praças físicas.

Cobrança variável e impacto para moradores de Arujá

A partir de agora, quem utiliza a pista expressa pagará de acordo com o trajeto realizado. Motoristas que entram ou saem de Arujá têm uma regra específica: em um intervalo de até duas horas, é cobrado apenas o pedágio da praça localizada no km 204, o que evita dupla cobrança. Para moradores da cidade, a principal mudança recai sobre deslocamentos para Guarulhos, o aeroporto e São Paulo — trajetos que antes eram gratuitos pela expressa.

A pista marginal permanece sem cobrança, mantendo-se como alternativa gratuita entre São Paulo e Guarulhos.

Regras de cobrança e descontos

Veículos equipados com tag recebem 5% de desconto e pagam automaticamente. Quem não possui o dispositivo tem até 30 dias para quitar a tarifa pelo site ou aplicativo da concessionária. Também há totens para pagamento nas bases da CCR em São Paulo e Arujá, além do posto no km 210, sentido capital.

Valores por destino

Saindo de São Paulo e acessando a pista expressa no km 228,850, o motorista encontra as seguintes tarifas:

Rodovia Fernão Dias: R$ 0,25

Avenida Tiradentes: R$ 0,52

Bairro Bonsucesso: R$ 1,44

Bairro Pimentas: R$ 2,69

Jardim Aracilia: R$ 2,82

Aeroporto de Guarulhos: R$ 1,37

Motocicletas pagam meia tarifa; veículos de passeio pagam uma tarifa; veículos de dois e três eixos pagam duas; e veículos comerciais de quatro ou mais eixos pagam quatro tarifas.

Concessão foi definida em 2021

O leilão que estabeleceu a cobrança nesse trecho ocorreu em outubro de 2021, durante o governo Jair Bolsonaro (PL), quando Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje governador do estado, era ministro da Infraestrutura. A CCR venceu ao oferecer uma outorga de R$ 1,77 bilhão.

Antes do início da cobrança, a concessionária promoveu uma série de melhorias para adaptar a via ao novo modelo, incluindo: