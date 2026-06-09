Petrobras inicia reocupação gradual do Edifício Sede no Rio de Janeiro

247 - A Petrobras realizará, na sexta-feira (12), às 16h, uma cerimônia para marcar o início da reocupação do Edifício Sede da companhia (Edise), no Rio de Janeiro. Segundo a Agência Petrobras, o evento contará com a participação da presidente da estatal, Magda Chambriard, além de integrantes da diretoria executiva e autoridades convidadas.

O processo de reocupação do prédio será realizado de forma gradual ao longo dos próximos meses. Após a finalização da revitalização, o edifício abrigará 6 mil estações de trabalho.

Revitalização do Edise

Inaugurado em 1974, o Edise é considerado um dos marcos da arquitetura brasileira. O projeto inclui jardins assinados por Roberto Burle Marx e o edifício passa pela primeira grande reforma de sua história, após 50 anos de uso.

A reforma abrange a revitalização interna e externa do prédio, contemplando a modernização de infraestruturas consideradas obsoletas, como tubulações, cabos elétricos e sistemas de incêndio. O projeto também prevê a atualização de equipamentos para as tecnologias e ambientes de escritório atuais, a substituição integral dos vidros e brises e a adequação às normas de segurança vigentes.

Segundo a Petrobras, as intervenções preservam as características originais do projeto arquitetônico. O evento que marcará o início da reocupação será realizado no Salão Nobre do Edise, localizado na Avenida República do Paraguai, no centro da capital fluminense.