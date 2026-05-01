PF apreende 235 kg de drogas em caminhão na Via Dutra e efetua prisão de motorista em flagrante

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu um homem em flagrante na madrugada desta sexta-feira (1º) durante uma operação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do município de Piraí, região da Serra das Araras (RJ). Por volta das 2h da manhã, os agentes abordaram um caminhão que havia saído do estado de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. O veículo transportava, de forma declarada, uma carga de gesso.

Durante a inspeção no compartimento de carga, os policiais identificaram caixas de papelão que não correspondiam ao restante do material transportado. Ao verificar o conteúdo, foram localizados entorpecentes que, após análise preliminar, totalizaram aproximadamente 235 kg de drogas, sendo 209 kg de cocaína e 26 kg de haxixe.

Motorista preso e carga apreendida

A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e integrou uma barreira montada em razão da proximidade do feriado do Dia do Trabalhador, com o objetivo de reforçar o combate à entrada de armas e drogas no estado. Diante da confirmação do transporte ilícito, o motorista foi preso em flagrante. Além da droga, também foram apreendidos o caminhão utilizado no transporte e aparelhos celulares encontrados com o suspeito.

De acordo com as investigações iniciais, a carga teria como destino áreas com atuação de organizações criminosas no estado. Todo o material apreendido e o preso foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante.

A ação foi realizada no âmbito das diretrizes da Força-Tarefa Missão Redentor II, relacionada à ADPF 635, do Supremo Tribunal Federal, que estabelece medidas voltadas à repressão de atividades de facções criminosas e à interrupção de suas cadeias logísticas e financeiras.