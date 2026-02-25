Prefeitura de Juiz de Fora organiza rede de doações para famílias atingidas por temporal e divulga pontos oficiais

247 – A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, divulgou uma lista de pontos oficiais para recolhimento de doações destinadas às famílias atingidas pelo temporal que atingiu a cidade na madrugada de terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. A administração municipal informou que está mobilizada em diferentes frentes para restabelecer a normalidade e reduzir os impactos das fortes chuvas.

A informação foi publicada pelo portal O Tempo, com base em nota divulgada pela prefeitura em sua página oficial, detalhando a criação de uma frente de ajuda humanitária e os locais organizados para receber donativos.

Temporal em Juiz de Fora e resposta emergencial

Segundo a prefeitura, uma das primeiras providências adotadas após as chuvas foi a organização de uma frente de apoio humanitário, com a criação de um núcleo voltado ao atendimento das famílias afetadas. A proposta, de acordo com a nota institucional, é dar rapidez à triagem das necessidades e facilitar o encaminhamento das doações a quem mais precisa, enquanto equipes atuam para mitigar os danos causados pelo temporal.

A administração municipal também destacou que as ações emergenciais estão articuladas para reduzir os impactos imediatos e contribuir para o retorno à normalidade. Em situações de chuvas intensas, a resposta pública costuma envolver desde a avaliação de áreas mais vulneráveis até o acolhimento de pessoas atingidas, além da mobilização de serviços e do acionamento de redes de solidariedade.

Rede de solidariedade coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos

A prefeitura informou que a Secretaria Especial de Direitos Humanos está coordenando a rede de solidariedade e estruturou pontos oficiais para recebimento de doações. A centralização em locais definidos, segundo a lógica de operações desse tipo, ajuda a organizar o fluxo de itens, registrar entradas, evitar dispersão de esforços e acelerar a distribuição, especialmente quando a demanda por auxílio se intensifica nas primeiras horas e dias após o evento climático.

A orientação é que as doações sejam entregues nos pontos divulgados oficialmente, para garantir que cheguem às famílias afetadas de forma organizada e segura.

O que está sendo arrecadado

Conforme a nota da prefeitura, os itens solicitados neste momento incluem doações de consumo imediato e materiais essenciais para higiene, limpeza e descanso. Estão sendo arrecadados:

Água mineral

Alimentos não perecíveis

Materiais de limpeza

Itens de higiene pessoal

Colchões

Cobertores

Travesseiros

Toalhas de banho

Roupas

Calçados

A recomendação, em campanhas emergenciais como essa, é priorizar itens em bom estado e, sempre que possível, embalados de forma adequada para facilitar armazenamento e transporte.

Pontos oficiais de recolhimento de doações em Juiz de Fora

A prefeitura listou os seguintes locais como pontos oficiais para recebimento de donativos:

Prédio Sede da PJF, Av. Brasil, 2001, térreo

Casa da Mulher, Av. Garibaldi Campinhos, 169, Vitorino Braga

Escola Municipal Murilo Mendes, Rua Dr. Leonel Jaguaribe, 240, Alto Grajaú

Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe, Rua Almirante Barroso, 155, Paineiras

Shopping Jardim Norte, Av. Brasil, 6345, Mariano Procópio

Unimed Juiz de Fora, Av. Rio Branco, 2540

Emcasa, Av. Sete de Setembro, 975, Costa Carvalho

IF Sudeste MG, Rua Bernardo Mascarenhas, 1283, Bairro Fábrica

Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos, Rua Cel. Quintão, 136, Monte Castelo

Supermercados Bahamas, todas as lojas

Sindicato dos Bancários, Rua Batista de Oliveira, 745

Igreja Metodista em Bela Aurora, Rua Dr. Costa Reis, 380, Ipiranga

UniAcademia, Rua Halfeld, 1.179, Centro

Independência Shopping, Av. Presidente Itamar Franco, 3600, Cascatinha

AACI, Rua Doutor Dias da Cruz, 487, Nova Era

Secretaria Especial de Igualdade Racial, Av. Rio Branco, 2234, Centro

Loja Maçônica, Rua Cândido Tostes, 212, São Mateus

Mister Shopping, Rua Mr. Moore, 70, Centro

Souza Gomes Imóveis, Av. Presidente Itamar Franco, 2.800, São Mateus

Trade Hotel, Av. Presidente Itamar Franco, 3800, Cascatinha

Shopping Alameda, Rua Morais e Castro, 300, Passos

Salvaterra Restaurante, Avenida Deusdedith Salgado, 4735, Salvaterra

Praça de pedágio de Simão Pereira, km 819, BR-040

Sesc Mesa Brasil, Rua Carlos Chagas, 100, São Mateus

A divulgação de múltiplos pontos espalhados pela cidade e em estabelecimentos parceiros amplia o alcance da campanha e permite que moradores de diferentes bairros contribuam sem precisar percorrer longas distâncias.

Como acompanhar atualizações e orientações oficiais

A prefeitura informou que outras informações podem ser consultadas nos perfis oficiais no Instagram, por meio das contas @prefeiturajuizdefora e @pjfemalerta. Em situações de emergência climática, é importante acompanhar comunicados oficiais para saber quais itens estão em maior falta, quais pontos seguem funcionando e quais serviços estão sendo priorizados.

Solidariedade como resposta imediata a eventos extremos

O episódio em Juiz de Fora expõe, mais uma vez, como eventos de chuva intensa podem provocar impactos rápidos e exigir respostas coordenadas do poder público e da sociedade. A criação de um núcleo de apoio e a estruturação de uma rede de doações tendem a ser decisivas nas primeiras etapas do atendimento, quando famílias podem perder itens básicos, ter casas alagadas e precisar de suporte material urgente.

Ao concentrar a arrecadação em pontos oficiais e divulgar uma lista clara do que é necessário, a prefeitura busca dar escala e eficiência à mobilização, conectando a disposição de ajudar da população com a urgência das necessidades das famílias atingidas.