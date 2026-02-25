Prefeitura de Juiz de Fora organiza rede de doações para famílias atingidas por temporal e divulga pontos oficiais
Água, alimentos, itens de higiene, colchões e cobertores estão entre as necessidades; Secretaria Especial de Direitos Humanos coordena solidariedade
247 – A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, divulgou uma lista de pontos oficiais para recolhimento de doações destinadas às famílias atingidas pelo temporal que atingiu a cidade na madrugada de terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. A administração municipal informou que está mobilizada em diferentes frentes para restabelecer a normalidade e reduzir os impactos das fortes chuvas.
A informação foi publicada pelo portal O Tempo, com base em nota divulgada pela prefeitura em sua página oficial, detalhando a criação de uma frente de ajuda humanitária e os locais organizados para receber donativos.
Temporal em Juiz de Fora e resposta emergencial
Segundo a prefeitura, uma das primeiras providências adotadas após as chuvas foi a organização de uma frente de apoio humanitário, com a criação de um núcleo voltado ao atendimento das famílias afetadas. A proposta, de acordo com a nota institucional, é dar rapidez à triagem das necessidades e facilitar o encaminhamento das doações a quem mais precisa, enquanto equipes atuam para mitigar os danos causados pelo temporal.
A administração municipal também destacou que as ações emergenciais estão articuladas para reduzir os impactos imediatos e contribuir para o retorno à normalidade. Em situações de chuvas intensas, a resposta pública costuma envolver desde a avaliação de áreas mais vulneráveis até o acolhimento de pessoas atingidas, além da mobilização de serviços e do acionamento de redes de solidariedade.
Rede de solidariedade coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos
A prefeitura informou que a Secretaria Especial de Direitos Humanos está coordenando a rede de solidariedade e estruturou pontos oficiais para recebimento de doações. A centralização em locais definidos, segundo a lógica de operações desse tipo, ajuda a organizar o fluxo de itens, registrar entradas, evitar dispersão de esforços e acelerar a distribuição, especialmente quando a demanda por auxílio se intensifica nas primeiras horas e dias após o evento climático.
A orientação é que as doações sejam entregues nos pontos divulgados oficialmente, para garantir que cheguem às famílias afetadas de forma organizada e segura.
O que está sendo arrecadado
Conforme a nota da prefeitura, os itens solicitados neste momento incluem doações de consumo imediato e materiais essenciais para higiene, limpeza e descanso. Estão sendo arrecadados:
- Água mineral
- Alimentos não perecíveis
- Materiais de limpeza
- Itens de higiene pessoal
- Colchões
- Cobertores
- Travesseiros
- Toalhas de banho
- Roupas
- Calçados
A recomendação, em campanhas emergenciais como essa, é priorizar itens em bom estado e, sempre que possível, embalados de forma adequada para facilitar armazenamento e transporte.
Pontos oficiais de recolhimento de doações em Juiz de Fora
A prefeitura listou os seguintes locais como pontos oficiais para recebimento de donativos:
- Prédio Sede da PJF, Av. Brasil, 2001, térreo
- Casa da Mulher, Av. Garibaldi Campinhos, 169, Vitorino Braga
- Escola Municipal Murilo Mendes, Rua Dr. Leonel Jaguaribe, 240, Alto Grajaú
- Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe, Rua Almirante Barroso, 155, Paineiras
- Shopping Jardim Norte, Av. Brasil, 6345, Mariano Procópio
- Unimed Juiz de Fora, Av. Rio Branco, 2540
- Emcasa, Av. Sete de Setembro, 975, Costa Carvalho
- IF Sudeste MG, Rua Bernardo Mascarenhas, 1283, Bairro Fábrica
- Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos, Rua Cel. Quintão, 136, Monte Castelo
- Supermercados Bahamas, todas as lojas
- Sindicato dos Bancários, Rua Batista de Oliveira, 745
- Igreja Metodista em Bela Aurora, Rua Dr. Costa Reis, 380, Ipiranga
- UniAcademia, Rua Halfeld, 1.179, Centro
- Independência Shopping, Av. Presidente Itamar Franco, 3600, Cascatinha
- AACI, Rua Doutor Dias da Cruz, 487, Nova Era
- Secretaria Especial de Igualdade Racial, Av. Rio Branco, 2234, Centro
- Loja Maçônica, Rua Cândido Tostes, 212, São Mateus
- Mister Shopping, Rua Mr. Moore, 70, Centro
- Souza Gomes Imóveis, Av. Presidente Itamar Franco, 2.800, São Mateus
- Trade Hotel, Av. Presidente Itamar Franco, 3800, Cascatinha
- Shopping Alameda, Rua Morais e Castro, 300, Passos
- Salvaterra Restaurante, Avenida Deusdedith Salgado, 4735, Salvaterra
- Praça de pedágio de Simão Pereira, km 819, BR-040
- Sesc Mesa Brasil, Rua Carlos Chagas, 100, São Mateus
A divulgação de múltiplos pontos espalhados pela cidade e em estabelecimentos parceiros amplia o alcance da campanha e permite que moradores de diferentes bairros contribuam sem precisar percorrer longas distâncias.
Como acompanhar atualizações e orientações oficiais
A prefeitura informou que outras informações podem ser consultadas nos perfis oficiais no Instagram, por meio das contas @prefeiturajuizdefora e @pjfemalerta. Em situações de emergência climática, é importante acompanhar comunicados oficiais para saber quais itens estão em maior falta, quais pontos seguem funcionando e quais serviços estão sendo priorizados.
Solidariedade como resposta imediata a eventos extremos
O episódio em Juiz de Fora expõe, mais uma vez, como eventos de chuva intensa podem provocar impactos rápidos e exigir respostas coordenadas do poder público e da sociedade. A criação de um núcleo de apoio e a estruturação de uma rede de doações tendem a ser decisivas nas primeiras etapas do atendimento, quando famílias podem perder itens básicos, ter casas alagadas e precisar de suporte material urgente.
Ao concentrar a arrecadação em pontos oficiais e divulgar uma lista clara do que é necessário, a prefeitura busca dar escala e eficiência à mobilização, conectando a disposição de ajudar da população com a urgência das necessidades das famílias atingidas.