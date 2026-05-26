Presidente do PT recebe título de Cidadão Honorário do Rio em encontro com sindicalistas

247 - O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, recebeu nesta terça-feira (26) o título de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro. A cerimônia ocorreu durante encontro com lideranças sindicais realizado no Sindicato dos Bancários, no Centro da capital fluminense. O evento reuniu cerca de 100 representantes de diferentes categorias profissionais e também contou com a entrega de moções de reconhecimento a lideranças sindicais.

As homenagens foram propostas pelo vereador Leonel de Esquerda (PT). Durante a atividade, dirigentes sindicais e representantes do partido discutiram temas ligados ao mundo do trabalho. Entre os assuntos debatidos estiveram o fim da escala 6x1, pauta em discussão no Congresso Nacional, além dos impactos da Inteligência Artificial nas relações trabalhistas.

Outro tema abordado foi a necessidade de ampliar o diálogo com trabalhadores de aplicativos, diante das mudanças no mercado de trabalho e das novas formas de contratação.

Trajetória política

Natural de Pontes Gestal, em São Paulo, e morador de Araraquara desde a infância, Edinho Silva foi prefeito do município paulista, deputado estadual e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social no segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele também participou da coordenação das campanhas presidenciais vitoriosas do PT em 2014 e 2022.

Ao justificar a homenagem, Leonel de Esquerda afirmou que o Rio de Janeiro voltou a ter protagonismo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a retomada dos investimentos federais.

"O Rio de Janeiro voltou a ser protagonista no governo Lula, com a retomada dos investimentos federais após quatro anos de abandono. Edinho Silva tem papel importante nesse processo de reconstrução política e social do país, além de uma trajetória histórica de diálogo com os trabalhadores e os movimentos populares", afirmou o vereador.