PRF intercepta arsenal com 35 pistolas destinado ao Complexo do Alemão

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta terça-feira (20) uma das maiores apreensões recentes de armas de fogo no estado do Rio de Janeiro. Durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Sul Fluminense, agentes localizaram um carregamento de pistolas e carregadores que tinha como destino o Complexo do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense, informa o jornal O Globo. Segundo a corporação, o material apreendido havia sido recebido em São Paulo e seria entregue no Rio de Janeiro.

A abordagem ocorreu por volta das 3h, quando policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) pararam um automóvel para fiscalização de rotina. O comportamento dos ocupantes levantou suspeitas, o que levou a uma inspeção mais aprofundada no veículo. Durante a revista, os agentes encontraram compartimentos ocultos onde estavam escondidas as armas.

No total, foram apreendidas 35 pistolas, além de 13 carregadores compatíveis com fuzis e outros 59 carregadores destinados a pistolas. De acordo com a PRF, o arsenal seria encaminhado ao Complexo do Alemão, área sob influência do Comando Vermelho (CV). Os dois homens responsáveis pelo transporte do material foram presos em flagrante e levados para a 94ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Além da apreensão de armas, a PRF também realizou outra operação relevante no Norte Fluminense. Na segunda-feira (19), uma equipe interceptou um carregamento de drogas em Campos dos Goytacazes, durante uma abordagem na RJ-158, no sentido Centro, por volta das 13h30.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha, o que motivou uma busca minuciosa. Na vistoria, foram encontrados 23 tabletes da droga escondidos sob o banco traseiro do carro, totalizando 18,3 quilos de entorpecente.

O motorista, de 55 anos, admitiu ter conhecimento do transporte ilegal e informou que a maconha havia saído da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, com destino ao município de Campos dos Goytacazes. O condutor, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à 134ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação.