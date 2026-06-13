PT manifesta solidariedade a militante agredido por bolsonaristas em Copacabana

247 - O líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), divulgou neste sábado (13) uma nota oficial de solidariedade ao militante Mauro Figueiredo Rocha, vítima de uma agressão em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. No documento, Uczai classifica o episódio como um grave caso de violência política e defende a apuração rigorosa dos fatos pelas autoridades competentes

A manifestação destaca que as informações disponíveis apontam que a agressão teria sido motivada pela posse de um adesivo da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ). O texto também menciona relatos de ameaças de morte e ofensas de natureza política e religiosa dirigidas ao militante.

Para os parlamentares petistas, o caso ultrapassa a esfera individual e representa uma ameaça aos princípios democráticos. “A violência política é um ataque não apenas à vítima, mas à própria democracia. Nenhuma divergência de ideias pode justificar atos de intolerância, perseguição ou agressão. O Brasil precisa fortalecer a cultura do diálogo, do respeito e da convivência democrática, jamais da violência e do ódio”, destaca um trecho da nota.

O documento reforça ainda a confiança nas instituições e cobra uma investigação aprofundada para identificar e responsabilizar os autores da agressão. Para a bancada, é fundamental que episódios dessa natureza não permaneçam impunes. Reafirmamos nossa total confiança nas instituições e cobramos uma apuração rigorosa dos fatos, com a identificação e responsabilização dos autores, para que crimes dessa natureza não fiquem impunes”, ressalta o texto. .

Além da solidariedade a Mauro Figueiredo Rocha, a manifestação estende apoio à família, aos amigos e à militância petista do Rio de Janeiro e de todo o país “Neste momento, nos somamos à família, aos amigos e à militância do PT do Rio de Janeiro e de todo Brasil para expressar nosso apoio ao companheiro Mauro Figueiredo Rocha. Seguiremos firmes na defesa da democracia, da liberdade de expressão e do direito de todas as pessoas participarem da vida política sem medo, intimidação ou violência. Não aceitaremos nenhum passo atrás na defesa dos valores democráticos”, finaliza Uczai.

Leia a íntegra da nota:

"A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados manifesta total solidariedade ao companheiro Mauro Figueiredo Rocha, militante do PT que foi vítima de uma covarde agressão em Copacabana, no Rio de Janeiro.

É inadmissível que, em pleno Estado Democrático de Direito, um cidadão seja atacado, ameaçado e violentado por suas convicções políticas. As informações de que a agressão foi motivada pela simples posse de um adesivo da deputada Benedita da Silva, acompanhada de ameaças de morte e ofensas políticas e religiosas, tornam o episódio ainda mais grave e preocupante.

A violência política é um ataque não apenas à vítima, mas à própria democracia. Nenhuma divergência de ideias pode justificar atos de intolerância, perseguição ou agressão. O Brasil precisa fortalecer a cultura do diálogo, do respeito e da convivência democrática, jamais da violência e do ódio.

Reafirmamos nossa total confiança nas instituições e cobramos uma apuração rigorosa dos fatos, com a identificação e responsabilização dos autores, para que crimes dessa natureza não fiquem impunes.

Neste momento, nos somamos à família, aos amigos e à militância do PT do Rio de Janeiro e de todo Brasil para expressar nosso apoio ao companheiro Mauro Figueiredo Rocha. Seguiremos firmes na defesa da democracia, da liberdade de expressão e do direito de todas as pessoas participarem da vida política sem medo, intimidação ou violência.

Não aceitaremos nenhum passo atrás na defesa dos valores democráticos.

Brasília, 13 de junho de 2026.

Pedro Uczai, líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Câmara dos Deputados."