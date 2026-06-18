Quaquá declara apoio à candidatura de Pedro Paulo ao Senado após romper com Benedita

247 - O prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, deu declarou publicamente apoio à pré-candidatura do deputado federal Pedro Paulo (PSD) ao Senado. Paulo é um dos principais aliados do ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do estado.

A manifestação ocorreu por meio de uma publicação nos stories do Instagram. Na mensagem, Quaquá se referiu ao parlamentar como “meu senador” e afirmou que pretende organizar uma visita de Pedro Paulo a Maricá.

O gesto foi interpretado nos bastidores políticos como um sinal de aproximação entre o dirigente petista e o grupo liderado por Eduardo Paes, que deve ter papel de destaque na disputa eleitoral do próximo ano. A declaração também chama atenção por ocorrer após o rompimento de Quaquá com a pré-candidatura da deputada federal Benedita da Silva (PT) ao Senado.

Benedita é apoiada por importantes setores do Partido dos Trabalhadores, mas divergências em torno da composição da chapa provocaram um desgaste entre a parlamentar e o prefeito de Maricá. O impasse acabou chegando à Executiva Nacional do PT e intensificou os debates internos sobre a estratégia eleitoral da legenda no estado.

A crise teve início após a direção nacional do partido decidir intervir na escolha dos suplentes da candidatura de Benedita. A medida reduziu a influência do diretório estadual sobre a definição das vagas, contrariando os interesses de Quaquá, que defendia a indicação de Felipe Pires para integrar a chapa.

Em mensagens encaminhadas a integrantes da Executiva Nacional, o prefeito comunicou que deixaria de apoiar a candidatura da deputada. Na ocasião, também fez críticas à condução do processo pela direção nacional e afirmou que não colocaria suas “digitais” na construção política que estava sendo realizada.