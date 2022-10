Record cancela debate entre Haddad e Tarcísio após desistência do candidato bolsonarista

Diferentemente do Roda Viva, que manteve o espaço para Fernando Haddad participar do programa mesmo após o cancelamento de Tarcísio, a Record não dará espaço ao candidato do PT edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Rede Record anunciou o cancelamento do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) , alegando "dificuldades na agenda dos candidatos ao governo de São Paulo" após a desistência do candidato bolsonarista. A informação é do jornal Folha de S. Paulo .

Apesar de a emissora alegar problemas na agenda "dos candidatos" (no plural), a campanha de Fernando Haddad desmentiu tal alegação e afirmou que o cancelamento ocorreu exclusivamente devido à desistência de Tarcísio.

O ex-ministro carioca, com medo de se queimar ainda mais após cometer gafes que provaram seu desconhecimento sobre o estado de São Paulo , anunciou que não comparecerá mais a eventos televisivos além do debate da TV Globo, marcado para a última semana da campanha. Desta forma, cancelou suas participações nos debates da Record e do SBT e no programa Roda Viva, da TV Cultura, que estava previsto para a próxima segunda-feira (17) .

Diferentemente do Roda Viva, que manteve o espaço para Fernando Haddad participar do programa mesmo após o cancelamento de Tarcísio, a Record não dará espaço ao candidato do PT. A emissora é próxima do bolsonarismo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.