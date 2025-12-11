Rio: Operação policial mira avanço do Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro

247 - As forças de segurança do Rio de Janeiro desencadearam, na manhã desta quinta-feira (11), uma nova etapa da Operação Contenção no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A iniciativa, conforme noticiado pela Folha de São Paulo, tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos ligados ao Comando Vermelho.

O governo Cláudio Castro (PL) afirma que a ofensiva integra uma estratégia de longo prazo para frear o avanço territorial da facção criminosa. A administração estadual informou que aproximadamente 1 mil agentes das polícias Civil e Militar foram mobilizados para a operação.

A chegada dos policiais à comunidade foi marcada por intensa resistência armada. Os criminosos teriam recebido os agentes a tiros e incendiado veículos para criar barricadas e retardar o avanço das forças de segurança. Até o momento, não há confirmação oficial sobre prisões efetuadas durante a ação.

A ofensiva no Salgueiro ocorre menos de dois meses após a chacina realizada nos complexos do Alemão e da Penha, considerada a mais letal da história do país e que resultou em ao menos 121 mortes. As autoridades sustentam que as operações fazem parte de um esforço contínuo para reduzir a influência de facções em áreas estratégicas da região metropolitana.