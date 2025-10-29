Rodrigo Bacellar: 'bandidos entraram e saíram várias vezes da cadeia'

Agenda do Poder - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), se pronunciou nas redes sociais sobre a megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, que até o momento contabiliza 64 mortos. A ação, ocorrida na terça-feira (28), é considerada a mais letal da história do estado e mobilizou mais de 2,5 mil agentes das forças de segurança.

Bacellar expressou solidariedade aos policiais mortos e feridos, além dos moradores que também foram atingidos pela violência do confronto. Ele afirmou que, apesar das perdas, o estado não deve recuar no enfrentamento às facções criminosas. Segundo o parlamentar, “certamente muitos desses bandidos que trocaram tiros hoje já entraram e saíram várias vezes do sistema prisional”.

Autor da lei que instituiu o Pacote de Enfrentamento ao Crime (PEC) no estado, Bacellar voltou a defender o endurecimento da legislação penal. O pacote, aprovado recentemente pela Alerj, restringe benefícios como as visitas íntimas para presos condenados por crimes hediondos ou de natureza violenta.

O presidente da Alerj argumentou que medidas mais duras são essenciais para impedir a reincidência criminal e garantir mais segurança à população. “Precisamos de uma legislação mais eficaz, que evite que marginais sejam presos hoje e soltos amanhã”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que, como chefe do Parlamento fluminense, está disposto a cooperar com todos os níveis de governo. “Estou pronto para somar forças com todas as esferas de poder, independente de lado político”, declarou.

Bacellar concluiu a mensagem reforçando que o tema da segurança pública deve ser tratado como prioridade comum, e não como disputa partidária. “Um Rio mais seguro não é palanque político, é o desejo de todas as famílias de bem do nosso Estado”, escreveu.