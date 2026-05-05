Rodrigo Pacheco diz que cenário político atual dificulta atuação de "perfil moderado"

247 - O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) afirmou na terça-feira (5) que o cenário político atual tem dificultado a atuação de lideranças com perfil moderado. A declaração ocorre em meio a um cenário de dúvidas no meio político sobre sua possível candidatura ao governo de Minas Gerais. As informações são do jornal O Globo.

Segundo o parlamentar, fatores como polarização e desinformação impactam diretamente o ambiente político. "O ambiente político hoje, com essa polarização, com a falta de regulamentação das redes sociais e com as fake news, acaba dificultando muito a atuação de quem tem um perfil mais moderado", disse.

Pacheco também declarou que pretende anunciar sua decisão sobre disputar ou não o governo estadual até o fim deste mês. "Ainda estou avaliando, vou decidir até o final de maio", afirmou.

O senador mencionou ainda que se arrepende de não ter avançado com a regulamentação das redes sociais durante o período em que presidiu o Senado. A indefinição sobre sua candidatura tem levado o PT a acelerar discussões internas em Minas Gerais.

Nos bastidores, o presidente da legenda, Edinho Silva, indicou a aliados que o partido não pretende aguardar indefinidamente por uma definição e busca contato com Pacheco. Entre integrantes do PT, a avaliação predominante é de que Pacheco não deve disputar o governo mineiro.

Diante desse cenário, o partido retomou conversas sobre possíveis nomes para a eleição. Estão entre as opções o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que foi candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, e o empresário Josué Alencar, recentemente filiado ao PSB.