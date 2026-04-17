Rogério Correia denuncia risco de interferência em rádios de MG

247 - A interferência em rádios de MG virou alvo de denúncia após o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) acionar a Anatel e o Ministério das Comunicações, apontando riscos técnicos e impactos à segurança operacional no sistema de radiodifusão.

O caso envolve mudanças que podem afetar sinais de emissoras em Belo Horizonte e em outras regiões do estado. Nesta sexta-feira (17), o parlamentar formalizou a denúncia com base em reportagens recentes que indicam a atuação do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha no mercado de rádios em Minas Gerais.

Proposta de mudança levanta preocupações

A denúncia se refere à alteração no Plano Básico de FM de uma emissora originalmente outorgada em Vespasiano. O projeto prevê a migração da rádio para Belo Horizonte, com instalação de transmissão na Serra do Curral, além de mudança de classe e reconfiguração de potência. De acordo com Rogério Correia, a proposta ampliaria significativamente a área de cobertura da emissora, o que exige maior rigor técnico na análise do processo.

Proximidade de frequências pode causar interferência

O parlamentar destacou que a frequência envolvida é adjacente a emissoras de alta potência já em operação, como a Rádio Alvorada (94,9 MHz) e a Rádio Itatiaia (95,7 MHz). Essa proximidade pode provocar sobreposição de sinais, interferências e fenômenos de intermodulação. A situação pode ser agravada pela concentração de transmissores na Serra do Curral, principal polo de radiodifusão da capital mineira.

Indícios já identificados pela Anatel

O documento encaminhado às autoridades menciona interferências já observadas na região do Aeroporto da Pampulha. A própria Anatel realizou diligências para identificar fontes de perturbação de sinal. “Não se trata de hipótese. Há indícios concretos de interferência, e a ampliação dessa estrutura pode agravar o problema, inclusive com impactos em sistemas sensíveis”, afirmou o deputado.

Pedido de suspensão e mais transparência

Diante do cenário, Rogério Correia solicitou a suspensão cautelar da análise do processo até a conclusão de estudos técnicos mais aprofundados, incluindo medições de campo e avaliação dos impactos reais da mudança. O parlamentar também pediu a oitiva de emissoras potencialmente afetadas, a divulgação integral dos estudos técnicos e a identificação dos beneficiários econômicos envolvidos na proposta.