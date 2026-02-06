Secretária de prefeito bolsonarista convoca "milícia" digital em grupo de WhatsApp

247 - A secretária de Desenvolvimento Social de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Sandra Reis, convocou servidores municipais por meio de um áudio em grupo de WhatsApp para organizar uma espécie de “milícia” com o objetivo de impulsionar notícias favoráveis à administração do prefeito Coronel Fábio Candido (PL). No conteúdo, ela solicita que os funcionários comentem e repostem publicações positivas sobre a gestão municipal, relata a Folha de São Paulo.

O prefeito Coronel Fábio Candido enfrenta críticas devido ao aumento de quase 20% no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) neste ano. Candido é descrito como amigo de Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a quem já teria visitado nos Estados Unidos.

No áudio, a secretária afirma que a mobilização seria necessária para enfrentar ataques da oposição. “A gente teve uma reunião com o prefeito, e é muito importante, diante de todas essas invenções que estamos sofrendo pela oposição, nos posicionarmos. E algo bastante, bastante importante, é criarmos esta milícia da força, do fortalecimento”, diz Sandra Reis na mensagem.

Ela ainda reforça o pedido para que os servidores ajudem a ampliar a repercussão de conteúdos favoráveis ao governo municipal. “Por favor, é muito importante que vocês comentem positivamente, repostem”, completou.

Procurada para comentar o episódio, a prefeitura de São José do Rio Preto informou que não faria declarações sobre o caso.