Secretário diz que entregará 'todos os documentos' solicitados por Moraes sobre chacina no Rio

247 - O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, afirmou nesta segunda-feira (10) que o governo estadual vai atender todas as exigências do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação à Operação Contenção — ação policial que resultou em 121 mortes nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Segundo Santos, todos os documentos requisitados pelo Supremo, como laudos periciais, relatórios e gravações das câmeras corporais dos agentes, serão entregues dentro do prazo fixado.

“Todos eles [os documentos]. Isso foi conversado durante a reunião com o ministro. Alguns não foram entregues naquele momento porque os laudos ainda estavam sendo confeccionados”, afirmou o secretário em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (10), de acordo com o Infomoney .

Decisão de Alexandre de Moraes

A declaração ocorreu no mesmo dia em que Alexandre de Moraes determinou que o governo de Cláudio Castro (PL) envie ao STF, em até 48 horas, todos os laudos de autópsia, relatórios de inteligência e registros audiovisuais referentes à operação, deflagrada em 28 de outubro.

A ordem judicial faz parte da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas, que trata da letalidade policial no estado e busca limitar ações de segurança que resultem em mortes excessivas em comunidades.

Operação sob investigação

A operação Contenção, voltada ao combate ao Comando Vermelho (CV), mobilizou cerca de 2.500 agentes e foi uma das mais letais da história do Rio de Janeiro. De acordo com dados oficiais, 121 pessoas morreram, entre elas quatro policiais. A ação, que tinha como objetivo cumprir mandados judiciais contra suspeitos ligados à facção, provocou forte reação social e internacional. Imagens que mostravam moradores carregando corpos nas ruas da Penha circularam amplamente, gerando críticas e pedidos de explicações.

STF cobra transparência e preservação das provas

Em decisão paralela, Moraes ordenou que o Estado preserve todas as provas coletadas e apresente, com precisão, o número de mandados expedidos e cumpridos durante a operação.