Seis pessoas morrem em acidente com lancha em Rio Grande

247 - Seis pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma lancha na região de Rio Grande, na divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na noite de sábado (21). Entre as vítimas estão uma criança de 5 anos, quatro mulheres e um homem. Outras nove pessoas que estavam na embarcação sobreviveram.

As informações foram divulgadas pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência e confirmadas pelo tenente do Corpo de Bombeiros, Vicente de Paula Teixeira Junior, que detalhou as circunstâncias do acidente. Segundo ele, o grupo havia deixado um bar flutuante e seguia em direção a um rancho na região no momento da colisão.

Colisão ocorreu após saída de bar flutuante

De acordo com o tenente, “15 pessoas saíram de um bar flutuante e estavam a caminho de um rancho na região”. Durante o trajeto pelo rio, a lancha atingiu um píer localizado às margens. Testemunhas relataram que a estrutura não possuía sinalização nem iluminação adequada para navegação noturna.

Com o impacto, parte dos ocupantes foi lançada para trás. A embarcação acabou virando na água, o que agravou a situação e dificultou a saída de algumas vítimas.

Vítimas morreram por afogamento, diz boletim

Conforme o boletim de ocorrência, as seis mortes foram provocadas por afogamento. Três das vítimas utilizavam colete salva-vidas no momento do acidente, segundo registro oficial.

O caso mobilizou equipes de resgate e autoridades locais na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. As circunstâncias da colisão e as condições da estrutura atingida deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.