Simone Tebet descarta ser vice de Haddad em São Paulo e reafirma candidatura ao Senado

247 - A ex-ministra Simone Tebet negou qualquer possibilidade de integrar como vice a eventual chapa de Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo em 2026. Em declaração publicada nesta segunda-feira (20) pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Tebet afirmou que não houve diálogo sobre o tema nem com Haddad nem com o presidente Lula.

De forma direta, a ex-ministra rejeitou a hipótese de compor a chapa petista no maior colégio eleitoral do país e reforçou seus próprios planos políticos para o próximo pleito.

“Nunca conversamos. Eles sabem que sou candidata ao Senado ou a nada”, declarou Simone Tebet.

Segundo informação do Metrópoles, o nome de Tebet foi incluído em levantamentos internos do PT. A avaliação teria ocorrido porque integrantes da legenda defendem que a chapa tenha uma mulher como candidata a vice-governadora.

Ainda de acordo com fontes da campanha citadas pela reportagem, Tebet registrou o melhor desempenho entre os nomes testados para a vaga de vice.

O levantamento citado teria sido realizado na semana passada. Por se tratar de uma pesquisa interna, os números completos e a metodologia não foram divulgados por auxiliares de Fernando Haddad.

Embora ainda distante, a eleição de 2026 em São Paulo já movimenta partidos e lideranças nacionais. Haddad, ex-prefeito da capital paulista e ex-ministro, aparece como um dos nomes frequentemente mencionados para a disputa estadual, enquanto Simone Tebet sinaliza prioridade para uma candidatura ao Senado.