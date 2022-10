Sindicato prepara motociata a favor de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Mototaxista Intermunicipal do Estado de São Paulo (Sindimoto-SP) prepara um evento de apoio ao candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado (29), na avenida Paulista. A informação foi publicada nesta quinta-feira (27) pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Líder da entidade, Gilberto Almeida dos Santos declarou apoio ao ex-presidente. "Quem compartilha das ideias do Lula, que, no meu entendimento, é quem tem a melhor proposta para nós, vem com a gente. Quem não compartilha vai com o outro candidato", afirmou.

Ao longo da campanha, representantes de Lula tiveram encontros com pessoas do setor de trabalho por aplicativo. O ex-presidente vem defendendo que os trabalhadores sem carteira assinada passem a ter direitos trabalhistas.

Eleições

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (27), mostrou que o ex-presidente continuou em primeiro lugar contra Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno, marcado para o próximo domingo (30).

De acordo com a pesquisa, Lula aumentou o seu percentual de votos entre os evangélicos, virou o placar na Região Norte e teve quase 40 pontos de vantagem para Bolsonaro entre os eleitores do Nordeste.

Confira também as intenções de voto da eleição presidencial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.