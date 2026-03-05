Sobe o número de mortos após desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte

247 - Subiu para seis o número de mortos após o desabamento de um lar de idosos ocorrido na madrugada desta quinta-feira (5) no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). As informações foram divulgadas pelo Portal G1, que acompanha a operação de resgate realizada pelas equipes de emergência na capital mineira.

O prédio de quatro pavimentos desabou por volta de 1h30. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) iniciaram imediatamente os trabalhos de busca e salvamento, já que havia suspeita de pessoas soterradas sob os escombros.

Por volta das 6h da manhã, os trabalhos de resgate continuavam no local. Segundo as autoridades, parte das vítimas ainda poderia estar sob a estrutura que desmoronou, o que mobilizou um esforço contínuo das equipes de emergência.

O tenente-coronel Viana, do Corpo de Bombeiros, afirmou que os socorristas conseguiram estabelecer contato com algumas pessoas presas sob os destroços e que as operações seguem com cautela para garantir segurança durante o resgate.

"Temos vítimas que nós estamos conseguindo fazer o contato com elas, então nós estamos trabalhando incessantemente para o quanto antes conseguimos fazer o resgate aí com a maior segurança", declarou.

Local não era considerado área de risco

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Elcione Menezes Alves, destacou que o desabamento ocorreu em um local que não possui histórico de ocorrências semelhantes. Ele também ressaltou que, no momento do acidente, não havia chuva na região.

Segundo o subsecretário, "o que chama atenção que não tava chovendo no momento do acidente. Aqui não é uma região de risco. Historicamente não tem registro de atendimento aqui no local".

As circunstâncias do desabamento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, que aguardam a conclusão da fase inicial de resgate para iniciar as investigações técnicas.

Situação do imóvel

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Lar de Longa Permanência de Idosos possuía autorização para funcionamento regular. De acordo com a administração municipal, o estabelecimento tinha alvará válido até o ano de 2030.

Além disso, o local também contava com licença sanitária em vigor. A última inspeção realizada pela Vigilância Sanitária ocorreu em janeiro deste ano, segundo informações da prefeitura.

Investigação será iniciada após resgate

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que equipes da corporação irão ao local assim que forem concluídas as operações de busca conduzidas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a polícia, novas informações sobre as causas do desabamento poderão ser divulgadas após os primeiros levantamentos realizados pelos peritos no local da tragédia.



