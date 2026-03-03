Belo Horizonte se despede da sambista Adriana Araújo

247 - O velório da sambista mineira Adriana Araújo foi realizado nesta terça-feira (3) na quadra da Escola de Samba Unidos dos Guaranys, localizada no bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). A informação foi divulgada pela organização da escola e por pessoas próximas à artista.

Segundo os organizadores, a cerimônia foi aberta ao público entre 10h e 12h, permitindo que admiradores, amigos e integrantes da comunidade do samba prestassem as últimas homenagens à cantora.

O sepultamento ocorreu de forma reservada, restrito aos familiares. Adriana Araújo morreu aos 49 anos, em Belo Horizonte, após passar mal e desmaiar em casa no último sábado (28).

Após o mal-estar, ela foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, na capital mineira. De acordo com os médicos que a atenderam, o estado de saúde da sambista era considerado "gravíssimo e irreversível".

Figura conhecida no cenário do samba em Minas Gerais, Adriana Araújo deixa trajetória marcada pela atuação em escolas e rodas de samba da capital, onde construiu sua história artística e consolidou seu nome na cena cultural local.