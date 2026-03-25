Sônia Guajajara apresenta quadro de melhora e deve receber alta em breve

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), apresenta quadro de melhora e pode receber alta hospitalar em breve. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (25), a ministra está internada no Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sem febre desde o dia anterior e sob observação para a realização de exames complementares. As informações são do jornal O Globo.

Em entrevista, o filho da ministra, Yaponã Guajajara, informou que ela está sendo tratada com antibióticos na enfermaria. “Agradeço pelas mensagens e pelo carinho de todos. Assim que for autorizado o uso do celular, ela mesma responderá”, afirmou. De acordo com ele, a previsão é de alta entre quarta-feira (25) e quinta-feira (26).

Sintomas e agenda recente

De acordo com publicação no perfil oficial da ministra nas redes sociais, Sônia Guajajara apresentou febre alta, dor abdominal e mal-estar generalizado antes da internação. No sábado, a ministra cumpriu agenda oficial em Ubatuba (SP), onde visitou a Aldeia Renascer (Ywyty Guasu), do povo Tupi-Guarani (Ñandeva). Durante a visita, foram entregues dois veículos destinados a apoiar demandas da comunidade nas áreas de saúde, educação e gestão territorial.

Após a divulgação do estado de saúde, integrantes do governo e outras autoridades manifestaram apoio à ministra nas redes sociais. Entre as mensagens, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, escreveu: “Minha amiga, estou orando pela sua recuperação. Um grande abraço!”