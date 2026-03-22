Sonia Guajajara é internada na UTI em SP com suspeita de quadro infeccioso

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara (PSOL), foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Incor, em São Paulo (SP), com suspeita de infecção. Segundo comunicado oficial, a ministra apresentou mal-estar, febre alta e dor abdominal antes de ser levada ao hospital. Desde a internação, ela tem apresentado evolução clínica favorável, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a equipe, Sonia Guajajara permanece sob observação médica, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento especializado. O atendimento é conduzido pelos médicos Sérgio Timerman, cardiologista, e Rinaldo Focaccia Siciliano, infectologista. "Por orientação médica, ela segue hospitalizada em observação, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento", informou a nota.

Filiada ao PSOL, a ministra deixará o comando do Ministério dos Povos Indígenas no dia 30 deste mês. Ela está à frente da pasta desde sua criação, em 2023, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Há expectativa de que Sonia Guajajara dispute uma vaga de deputada federal por São Paulo nas próximas eleições.