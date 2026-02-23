Sonia Guajajara pede revogação de decreto sobre hidrovias na Amazônia

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, defendeu a revogação do Decreto 12.600/2025, que autoriza a criação de hidrovias nos rios Tapajós, Madeira e Tocantins, na Amazônia, com foco no escoamento de grãos, especialmente soja. A posição foi manifestada antes de reunião com lideranças indígenas mobilizadas há cerca de um mês no Porto da Cargill, em Santarém, no Pará.

Em entrevista à coluna da jornalista Míriam Leitão, em O Globo, a ministra afirmou que atua internamente no governo federal para reverter a medida, sob o argumento de que não houve consulta prévia às comunidades afetadas, como estabelece a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Falta de consulta às comunidades

Segundo Guajajara, o Ministério dos Povos Indígenas acompanha desde o início a mobilização dos povos do Baixo Tapajós e mantém articulação com diferentes áreas do governo para garantir que as reivindicações sejam ouvidas. Ela ressaltou que decisões dessa magnitude precisam respeitar o direito à consulta livre, prévia e informada.

“Desde o início da manifestação dos Povos do Baixo Tapajós, o Ministério dos Povos Indígenas está em articulação dentro do governo e com as lideranças para garantir o respeito e a escuta das pautas apresentadas. A revogação do Decreto 12.600/2025 é um pedido justo, por se tratar de uma ação que diz respeito às populações locais, e qualquer medida dessa grandeza deve ser precedida de consulta a esses povos, conforme determina a Convenção 169 da OIT, o que não foi feito. Seguirei defendendo e articulando a revogação do decreto dentro do governo, o que não é uma tarefa simples, assim como atuamos firmemente para barrar a reintegração de posse — uma medida que representa o fechamento do diálogo”, declarou a ministra ao blog.

Reunião no Planalto e articulação política

Guajajara reconheceu que a revogação enfrenta obstáculos políticos e administrativos, mas afirmou que continuará defendendo a pauta no âmbito do Executivo. A reunião no Palácio do Planalto contou também com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e teve como objetivo buscar uma solução que atenda às reivindicações apresentadas pelas lideranças indígenas.

Mobilização no Baixo Tapajós

Na semana anterior, Alessandra Korap Munduruku, liderança do Médio Tapajós, no Pará, relatou ao blog a insatisfação das comunidades com a ausência de participação no processo que resultou na edição do decreto.