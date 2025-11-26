Sorveteria anuncia promoção para clientes e faz ironias com Bolsonaro

247 - A Cangote Sorvetes Nordestinos (SP) anunciou sorvetes gratuitos para os primeiros 40 clientes que falarem a expressão “grande dia” no balcão do estabelecimento. A promoção vale para o próximo sábado (29), uma semana após Jair Bolsonaro (PL) ser levado à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF).

Ferros de solda ficaram espalhados na postagem feita pelo estabelecimento. No último sábado (22), Bolsonaro confessou ter usado ferro de solda para tentar abrir sua tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado a 27 anos de prisão pelo STF. Ainda no post, há três fotos da cabeça do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, relator do inquérito da trama golpista na Corte.

No cartaz tem escrito: "Grande dia" e, embaixo, "ferro de solda edition". Abaixo das duas expressões, o estabelecimento anuncia "40 sorvetes de graça".

Após informar que o anúncio vale para o próximo sábado (29), a partir das 11h30, a sorveteria expõe quatro regras para o cliente ser beneficiado pela promoção. Confira as normas no sentido literal, como está no cartaz:

chegar no balcão e falar "grande dia"

um sorvete de 1 bola por cliente

no copo ou casquinha

ordem de chegada

Com a postagem, a sorveteria fez referência à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o início do cumprimento da pena de prisão de Bolsonaro no inquérito sobre a tentativa de golpe. Nessa terça-feira (25), o STF declarou que o processo transitou em julgado, quando não existem mais possibilidades de recursos pelas defesas dos sete réus do núcleo 1 do plano golpista.

Veja as condenações e os respectivos locais de custódia

– Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses

Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

– Walter Braga Netto – ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos

Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.

– Almir Garnier – ex-comandante da Marinha: 24 anos

Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.

– Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF: 24 anos

Local de prisão: 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

– General Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos

Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

– Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa: 19 anos

Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

– Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias

Está foragido em Miami, nos Estados Unidos. O mandado de prisão será lançado no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP).

Mauro Cid

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi condenado pelo STF pelos mesmos crimes. O militar assinou um acordo de delação premiada. Em consequência, a pena dele foi estabelecida em 2 anos em regime aberto.

No início do mês, Cid passou por uma audiência no STF e retirou a tornozeleira eletrônica.