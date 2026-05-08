TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      STF forma maioria para manter Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, no cargo

      Segunda Turma formou maioria para suspender o afastamento determinado pelo TRF-3 em investigação sobre contratos da saúde no município paulista

      Prefeito de Sorocaba (SP) Rodrigo Manga (Republicanos) (Foto: Divulgação)

      247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (8) para manter o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), no cargo. O julgamento ocorre em ambiente virtual. Até o momento, os ministros André Mendonça e Dias Toffoli acompanharam o relator, ministro Kassio Nunes Marques, consolidando o placar favorável à permanência do prefeito na função. As informações são da CNN Brasil.

      Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux ainda não apresentaram seus votos e têm prazo até o dia 11 para se manifestar. Rodrigo Manga havia sido afastado por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), no âmbito da Operação Cópia e Cola, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura supostos desvios em contratos da área da saúde no município de Sorocaba.

      Em março, ao conceder liminar, Kassio Nunes Marques suspendeu o afastamento de 180 dias determinado pelo TRF-3. Na decisão, o ministro afirmou que a manutenção da medida representaria uma “intervenção excessiva” do Judiciário na esfera política e administrativa do município.

      O relator também destacou que não houve demonstração de risco atual à ordem pública ou à investigação que justificasse a continuidade da medida cautelar. Segundo ele, “a ponderação dos valores constitucionais em jogo conduz à prevalência da legitimidade democrática, expressão do voto popular”, tornando desproporcional o afastamento.

      Com a decisão, também foi derrubada a proibição que impedia Rodrigo Manga de acessar prédios públicos da administração municipal. No ano passado, o prefeito já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava possíveis irregularidades na contratação de uma organização social sem fins lucrativos pela Prefeitura de Sorocaba.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias