STF ordena transferência de TH Joias para presídio federal

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a transferência do ex-deputado estadual conhecido como TH Joias para um presídio federal. A decisão atinge o parlamentar, que atualmente está detido no Rio de Janeiro, após ter sido alvo de investigação conduzida pela Polícia Federal.

O ex-deputado foi preso no âmbito de um inquérito que o aponta como parlamentar com vínculos com o Comando Vermelho, uma das principais organizações criminosas do país. A apuração levou à ordem judicial para que ele deixe o sistema prisional estadual e seja encaminhado a uma unidade federal.

De acordo com a reportagem, o Sistema Penitenciário Federal (SPF), órgão responsável pela administração dos cinco presídios federais em funcionamento no Brasil, já foi oficialmente comunicado da decisão do STF. A partir disso, o SPF iniciou os procedimentos administrativos necessários para viabilizar a transferência.

Até o momento, não há definição sobre a data em que a remoção será realizada, tampouco foi informada qual das unidades federais deverá receber o ex-deputado.