Tarcísio confirma presença em reunião de governadores sobre ação que resultou na maior chacina policial da história do RJ

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que participará de forma remota da reunião entre governadores marcada para esta quinta-feira (31), convocada para discutir a operação policial realizada no Rio de Janeiro e prestar apoio ao governador fluminense, Cláudio Castro (PL). A Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), deixou 121 pessoas mortas, quatro delas policiais.

De acordo com a coluna da jornalista Clarissa Oliveira, da CNN Brasil, Tarcísio alegou conflito de agenda que o impede de comparecer presencialmente, mas decidiu participar por videoconferência. A expectativa é que o governador paulista reforce seu posicionamento favorável à operação conduzida no Rio, que teve como alvo o Comando Vermelho.

Apoio político e alinhamento entre estados

Tarcísio de Freitas tem mantido contato frequente com Cláudio Castro desde o início da ação e se colocou à disposição para colaborar com o governo fluminense. Em declarações recentes, o governador paulista ressaltou a importância da cooperação interestadual no enfrentamento ao crime organizado e manifestou solidariedade ao colega do Rio de Janeiro.

A reunião desta quinta-feira deve reunir governadores de direita que pretendem expressar apoio político a Castro. Entre os confirmados estão Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; e Mauro Mendes (União Brasil), de Mato Grosso.