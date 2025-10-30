Tarcísio confirma presença em reunião de governadores sobre ação que resultou na maior chacina policial da história do RJ
Governador de SP participará por vídeo de reunião que reúne governadores de direita em apoio a Cláudio Castro
247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que participará de forma remota da reunião entre governadores marcada para esta quinta-feira (31), convocada para discutir a operação policial realizada no Rio de Janeiro e prestar apoio ao governador fluminense, Cláudio Castro (PL). A Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), deixou 121 pessoas mortas, quatro delas policiais.
De acordo com a coluna da jornalista Clarissa Oliveira, da CNN Brasil, Tarcísio alegou conflito de agenda que o impede de comparecer presencialmente, mas decidiu participar por videoconferência. A expectativa é que o governador paulista reforce seu posicionamento favorável à operação conduzida no Rio, que teve como alvo o Comando Vermelho.
Apoio político e alinhamento entre estados
Tarcísio de Freitas tem mantido contato frequente com Cláudio Castro desde o início da ação e se colocou à disposição para colaborar com o governo fluminense. Em declarações recentes, o governador paulista ressaltou a importância da cooperação interestadual no enfrentamento ao crime organizado e manifestou solidariedade ao colega do Rio de Janeiro.
A reunião desta quinta-feira deve reunir governadores de direita que pretendem expressar apoio político a Castro. Entre os confirmados estão Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; e Mauro Mendes (União Brasil), de Mato Grosso.