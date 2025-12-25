Tarcísio foca em reeleição após Flávio oficializar pré-candidatura ao Planalto

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), encerra 2025 reiterando a aliados e à equipe que seu projeto político para 2026 é a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. A mensagem vem acompanhada de uma orientação clara para acelerar a conclusão de obras e programas, em um movimento que ganhou força após a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial contra o presidente Lula (PT).

A intensificação das entregas e do discurso eleitoral ocorreu depois de o lançamento da pré-candidatura de Flávio surpreender o governador, seus auxiliares e dirigentes de partidos aliados.

Desde então, Tarcísio tem afirmado a interlocutores que nunca assumiu a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto em 2026 e que seu objetivo segue sendo a recondução ao governo paulista. Mesmo assim, parte de seus aliados ainda alimenta a expectativa de uma eventual mudança de cenário que o leve à disputa presidencial.

Antes de iniciar um período de 17 dias de férias, entre esta sexta-feira (26) e 11 de janeiro, o governador cumpriu uma agenda intensa de compromissos públicos, sobretudo na capital e na Grande São Paulo, regiões onde teve desempenho eleitoral mais fraco no pleito anterior. A estratégia incluiu a entrega de obras e a renovação de promessas de novos investimentos.

Durante o afastamento, a administração estadual ficará sob responsabilidade do vice-governador Felicio Ramuth (PSD). Segundo aliados, ele é visto como o nome preferencial tanto para uma eventual sucessão, caso Tarcísio mude de plano, quanto para permanecer como vice em uma chapa de reeleição.

Nos últimos dias, o governador participou de eventos para inaugurar moradias populares no litoral paulista e em Guarulhos, um viaduto estaiado no ABC, parte do trecho norte do Rodoanel e o piscinão Jaboticabal, destinado ao controle de enchentes entre a capital, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Em todos os compromissos, Tarcísio fez questão de interagir com operários e apoiadores e discursou prometendo novas linhas de metrô.

Em algumas dessas ocasiões, especialmente no Rodoanel e no piscinão, o governador destacou que seu governo “combate a corrupção”, relacionando atrasos em projetos à Operação Lava Jato e a adversários petistas. Informações sobre o início de algumas obras em gestões anteriores não foram mencionadas nos discursos.

O governo estadual afirma ter entregue 80 mil unidades habitacionais pelo programa Casa Paulista, considerando imóveis que receberam aporte estadual de cerca de R$ 10 mil. Parte das obras inauguradas, como o trecho norte do Rodoanel e o piscinão Jaboticabal, teve início em administrações anteriores, mas foi concluída na atual gestão.

Aliados relataram que a ordem para acelerar projetos foi direcionada, sobretudo, a secretários que pretendem deixar os cargos para disputar vagas no Legislativo em 2026. A saída desses auxiliares é esperada ainda em janeiro. Entre eles estão Guilherme Piai (PL), da Agricultura; Helena Reis (Republicanos), de Esportes; e Roberto Lucena (Republicanos), de Turismo, que devem concorrer à Câmara dos Deputados. Guilherme Derrite (PP) já deixou a Secretaria da Segurança Pública para tentar uma vaga no Senado.

A expectativa de uma candidatura presidencial de Tarcísio havia provocado intensa movimentação nos bastidores da política paulista, com lideranças se articulando para a sucessão no governo estadual. Esse movimento perdeu força nas últimas semanas. Um episódio recente envolvendo o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente da Alesp, André do Prado (PL), foi tratado publicamente como um desencontro protocolar e encerrado com gestos de cordialidade.