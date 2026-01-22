Tarcísio promove mudança na Casa Civil após atrito com bolsonaristas

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), promoveu nesta quinta-feira (22) uma mudança no comando da Casa Civil. Arthur Lima, responsável pela articulação política do governo estadual, deixou o cargo e foi deslocado para a Secretaria de Justiça. A decisão ocorre em meio à crise com aliados bolsonaristas após o cancelamento de uma visita do governador a Jair Bolsonaro (PL) na prisão. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Para a chefia da Casa Civil, Tarcísio nomeou Roberto Carneiro, presidente estadual do Republicanos. A troca acontece dias depois de o governador divulgar uma agenda oficial com "despachos internos", logo após cancelar o encontro com Bolsonaro sob a justificativa de outros compromissos. A visita foi remarcada para o dia 29.

Arthur Lima alvo de críticas de aliados e prefeitos

Arthur Lima é amigo de infância do governador e considerado um de seus auxiliares mais próximos. Nos últimos meses, vinha sendo alvo de críticas de aliados e de prefeitos do interior, que apontavam dificuldades na liberação de recursos para municípios paulistas.

O cancelamento da visita ao ex-presidente alimentou especulações sobre uma possível candidatura de Tarcísio à Presidência da República. Ao longo do dia, no entanto, o governador de SP reafirmou que é candidato à reeleição ao governo do estado de São Paulo e confirmou que fará uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma postagem nas redes sociais.

Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 22, 2026





Carneiro tem boa relação com lideranças partidárias

Roberto Carneiro mantém proximidade com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e tem boa relação com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, atual secretário de Governo e outro nome central na articulação política do Palácio dos Bandeirantes.

No fim do ano passado, Kassab declarou que poderia deixar o governo para coordenar a eleição de seu partido e teria sugerido Carneiro para a Casa Civil. Auxiliares de Tarcísio, no entanto, afirmam que o governador sinalizou que faria pessoalmente a escolha do substituto, caso a vaga fosse aberta.

Carneiro é natural do Espírito Santo e já coordenou a Casa Civil no governo de Paulo Hartung, ex-governador capixaba recentemente filiado ao PSD.