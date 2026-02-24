TV 247 logo
      Temporal deixa idosa morta e centenas de desalojados em São João de Meriti (RJ)

      De acordo com a prefeitura, a chuva deixou na cidade cerca de 600 desalojados. Foram registrados 105,4 mm em 24 horas no bairro Venda Velha

      Bairro de Venda Velha, município de São João do Meriti, na Baixada Fluminense (Foto: Débora Xavier/Arquivo pessoal)

      247 - Uma idosa de 85 anos morreu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense (RJ), após o temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira (23). As informações foram divulgadas pelas autoridades municipais e por relatos de testemunhas, que descreveram o impacto das chuvas intensas na região.

      De acordo com a prefeitura de São João de Meriti, a vítima tinha dificuldades de locomoção e acabou se afogando dentro de casa, ao ficar presa durante a inundação. O município registrou cerca de 600 pessoas desalojadas em decorrência da chuva, que provocou alagamentos em diversos bairros.

      No bairro Venda Velha, um dos mais atingidos, o acumulado chegou a 105,4 milímetros em apenas 24 horas. O volume expressivo de água agravou a situação em áreas já vulneráveis, contribuindo para a invasão de imóveis e bloqueio de vias.

      Na capital fluminense, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio contabilizou mais de 90 ocorrências entre a tarde e a noite de segunda-feira (23). Foram registrados pontos de alagamento, bolsões d’água e quedas de árvores em diferentes regiões da cidade.

      Imagens e relatos indicaram carros submersos, ruas tomadas por lama e vias interditadas. Diante da gravidade do cenário, o município do Rio entrou em estágio de alerta máximo durante a tarde, e sirenes foram acionadas em pelo menos três localidades para avisar a população sobre o risco.

      Outro município da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, permanece sob alerta de cheias emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente. As autoridades monitoram o nível dos rios e as condições climáticas, diante da possibilidade de novos transtornos provocados pelas chuvas intensas na região metropolitana do Rio de Janeiro.

