Temporal deixa idosa morta e centenas de desalojados em São João de Meriti (RJ)

247 - Uma idosa de 85 anos morreu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense (RJ), após o temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira (23). As informações foram divulgadas pelas autoridades municipais e por relatos de testemunhas, que descreveram o impacto das chuvas intensas na região.

De acordo com a prefeitura de São João de Meriti, a vítima tinha dificuldades de locomoção e acabou se afogando dentro de casa, ao ficar presa durante a inundação. O município registrou cerca de 600 pessoas desalojadas em decorrência da chuva, que provocou alagamentos em diversos bairros.

No bairro Venda Velha, um dos mais atingidos, o acumulado chegou a 105,4 milímetros em apenas 24 horas. O volume expressivo de água agravou a situação em áreas já vulneráveis, contribuindo para a invasão de imóveis e bloqueio de vias.

Na capital fluminense, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio contabilizou mais de 90 ocorrências entre a tarde e a noite de segunda-feira (23). Foram registrados pontos de alagamento, bolsões d’água e quedas de árvores em diferentes regiões da cidade.

Imagens e relatos indicaram carros submersos, ruas tomadas por lama e vias interditadas. Diante da gravidade do cenário, o município do Rio entrou em estágio de alerta máximo durante a tarde, e sirenes foram acionadas em pelo menos três localidades para avisar a população sobre o risco.

Outro município da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, permanece sob alerta de cheias emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente. As autoridades monitoram o nível dos rios e as condições climáticas, diante da possibilidade de novos transtornos provocados pelas chuvas intensas na região metropolitana do Rio de Janeiro.