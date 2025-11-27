Tiroteio fecha trecho da Avenida Brasil no Rio

247 - Um tiroteio interrompeu totalmente o tráfego na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, nas primeiras horas desta quinta-feira (27), causando transtornos a motoristas e ao transporte público na zona norte. O episódio ocorreu nas proximidades da Cidade Alta durante uma mobilização das forças de segurança estaduais. A ação integra a Operação Barricada Zero, iniciativa do governo do Rio para retirar obstáculos instalados por grupos criminosos, segundo a Folha de S.Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, houve reforço de patrulhamento em toda a extensão da via para garantir a circulação de veículos em meio aos confrontos registrados. A interdição total persistiu por cerca de 15 minutos, mas o Centro de Operações informou que ainda permanece bloqueada uma faixa das pistas central e lateral, nos dois sentidos, enquanto agentes atuam na região.

Além da Cidade Alta, a operação se estende às comunidades Pica Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique, Furquim Mendes e Guaporé, todas localizadas na zona norte. A presença policial, segundo as autoridades, busca reduzir a influência de barricadas que dificultam o acesso de serviços essenciais e comprometem a segurança dos moradores.

O tiroteio também afetou temporariamente a circulação de trens no ramal Saracuruna, administrado pela SuperVia. A concessionária informou que, apesar da interrupção inicial, o serviço foi restabelecido ainda no início da manhã, normalizando o fluxo de passageiros em direção ao centro e à Baixada Fluminense.