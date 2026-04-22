Valdemar Costa Neto se encontra com Eduardo Bolsonaro e vê André do Prado como um forte nome para o Senado

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira (22) que está “confiante” sobre uma possível candidatura do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), ao Senado pelo Estado. A informação foi publicada no jornal O Estado de S.Paulo. A declaração ocorreu após encontro com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no Texas, nos Estados Unidos.

Durante a reunião, Valdemar destacou o clima das conversas. “A conversa foi muito boa, vamos aguardar, estamos confiantes”, afirmou. A articulação ocorre em um momento de indefinições no cenário político paulista, especialmente na composição de chapas para a disputa eleitoral.

Disputa por vagas ao Senado

De acordo com o Estadão, André do Prado avaliava a possibilidade de integrar como vice a chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição. O chefe do Executivo estadual, no entanto, sinalizou a intenção de manter Felício Ramuth (PSD) como vice.

Com esse cenário, uma das vagas ao Senado pode ser destinada a André do Prado. A outra cadeira segue em disputa e envolve diferentes nomes ligados ao campo político do governador.

Divergências sobre candidaturas

Eduardo Bolsonaro também aparece no debate como possível candidato ao Senado, mesmo após deixar o Brasil e permanecer nos Estados Unidos. Ele cogita realizar campanha à distância, mas enfrenta resistência dentro do próprio grupo político.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que se apresenta como pré-candidato à Presidência, rejeita essa possibilidade. O governador Tarcísio de Freitas também demonstra preferência por outro nome, ao indicar apoio ao ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP).

O cenário evidencia movimentações internas no partido e entre aliados, com negociações em curso para definir candidaturas e estratégias eleitorais no estado.