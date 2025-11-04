Veja de quem é o corpo apontado como sendo de “Japinha do CV”

247 - O corpo encontrado na Bahia e atribuído à traficante “Japinha do CV”, integrante do Comando Vermelho, pertence a Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, vinculado à facção criminosa no território baiano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (4) pela coluna de Mirelle Pinheiro.

A ação policial mais letal da história do estado do Rio de Janeiro deixou 121 na última terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, zona norte da capital fluminense. Após a chacina, circulou nas redes sociais a informação de que Penélope, chamada de “Japinha do CV”, estava entre os mortos.

"A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. Contra ele, que tinha histórico criminal na Bahia, havia dois mandados de prisão ativos", apontou a nota da Polícia Civil.