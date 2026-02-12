Vereadora é alvo de críticas por abordagem a moradores de rua no Rio

Por Ricardo Nêggo Tom, 247 - A vereadora Talita Galhardo (PSDB), subprefeita de Jacarepaguá e integrante da Comissão de Segurança e Defesa Civil da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vem acumulando polêmicas em seu primeiro mandato. Recentemente, voltou a ser alvo de críticas após a circulação de um vídeo em que aborda pessoas em situação de rua na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da capital fluminense.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Antes disso, a parlamentar já havia viralizado com outro vídeo, no qual pede “pelo amor de Deus” para que as pessoas não distribuam quentinhas a moradores de rua. A partir de então, passou a realizar ações para combater a presença de pessoas em condição de vulnerabilidade nas ruas da cidade.

Em gravação publicada em seu perfil no Instagram, Talita afirma que foi checar uma denúncia de que pessoas abrigadas debaixo de um viaduto na Barra da Tijuca estariam oferecendo perigo e colocando em risco a segurança de moradores e pedestres que circulam pela região. Durante a abordagem, ela se desentende com um homem que estava no local e que questiona a atuação da vereadora. “A senhora implica com morador de rua. A senhora é vereadora de rico. A senhora pensa que todo mundo que mora na rua é burro”, diz ele.

Talita rebate chamando o homem de “agressivo” e afirma que “é por isso que as pessoas têm medo” de gente como ele. A vereadora também menciona a existência de “cracudos” entre as pessoas que estavam no local. Em outro momento, diz que o homem estaria usando a “sua inteligência” para atacar alguém como ela, que, segundo suas palavras, só faz o bem para a sociedade. Ele responde que utiliza sua inteligência contra quem quer “atacar o oprimido”.

A parlamentar ainda questiona uma ligação irregular de energia encontrada sob o viaduto e afirma que as pessoas ali abrigadas teriam instalado um “gato” para roubo de energia. “Eu recebi fotos denunciando que tem gente carregando celular aqui. Vocês têm celular?”, indaga.

Talita Galhardo é considerada próxima do prefeito Eduardo Paes (PSD), que em 2020 a chamou de “Dudu de saias”, em referência ao seu estilo de atuação. A relação entre ambos é antiga, e ela já ocupou cargos comissionados na Secretaria da Casa Civil e na Rio Eventos nos primeiros mandatos de Paes.

Frequentadora de eventos na Barra da Tijuca, onde organiza encontros para estreitar relações políticas, a vereadora mantém amizades com nomes como o ex-jogador Edmundo e a atriz Déborah Secco. Em 2020, também foi apontada como possível “affair” de Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro (PL), informação que ela negou, afirmando tratar-se apenas de amizade.