Deputados estaduais definem regras para eleição indireta de governador no Rio de Janeiro

247 - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, na quarta-feira (11), normas que regulamentam a realização de eleição indireta para os cargos de governador e vice-governador do estado. A medida foi aprovada diante da grande possibilidade de o governador Cláudio Castro (PL) deixar o cargo até abril para concorrer ao Senado, movimento tratado como certo nos bastidores políticos, segundo a reportagem. As informações são do SBT News.

O estado está sem vice-governador desde que Thiago Pampolha assumiu função como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Caso o governador deixe o cargo, o cenário configuraria dupla vacância, o que exige a realização de eleição indireta conduzida pelos deputados estaduais. Pelas regras aprovadas, a votação deverá ser nominal, aberta e presencial, realizada no plenário da Assembleia Legislativa.

O texto também determina que candidatos que ocupem cargos no Executivo estadual terão de se afastar das funções em até 24 horas após a confirmação da vacância. A proposta foi votada em sessão extraordinária convocada pelo presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL).