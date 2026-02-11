Deputados estaduais definem regras para eleição indireta de governador no Rio de Janeiro
Sem vice desde ida de Thiago Pampolha ao TCE, Rio de Janeiro pode ter eleição feita pela Assembleia Legislativa
247 - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, na quarta-feira (11), normas que regulamentam a realização de eleição indireta para os cargos de governador e vice-governador do estado. A medida foi aprovada diante da grande possibilidade de o governador Cláudio Castro (PL) deixar o cargo até abril para concorrer ao Senado, movimento tratado como certo nos bastidores políticos, segundo a reportagem. As informações são do SBT News.
O estado está sem vice-governador desde que Thiago Pampolha assumiu função como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Caso o governador deixe o cargo, o cenário configuraria dupla vacância, o que exige a realização de eleição indireta conduzida pelos deputados estaduais. Pelas regras aprovadas, a votação deverá ser nominal, aberta e presencial, realizada no plenário da Assembleia Legislativa.
O texto também determina que candidatos que ocupem cargos no Executivo estadual terão de se afastar das funções em até 24 horas após a confirmação da vacância. A proposta foi votada em sessão extraordinária convocada pelo presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL).