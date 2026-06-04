Zarattini repudia "traição da família Bolsonaro ao Brasil"

247 – O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou que o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deixou explícita a posição da família Bolsonaro contra o Pix ao sugerir, em vídeo, a troca do sistema brasileiro pelo Zelle, plataforma de pagamentos dos Estados Unidos.

Em postagem divulgada na rede social X, o petista classificou os Bolsonaros como "inimigos do Pix" e disse que a defesa do Zelle reforça, segundo ele, a "traição da família Bolsonaro ao Brasil". O parlamentar também destacou que o Pix ganhou reconhecimento internacional como inovação brasileira, enquanto o bolsonarismo, em sua avaliação, demonstra disposição para entregar até esse avanço tecnológico.

"Bolsonaros inimigos do Pix. Para quem ainda tinha dúvidas sobre a traição da família Bolsonaro ao Brasil, Eduardo Bolsonaro resolveu deixar explícito. Ele sugeriu em vídeo trocar o Pix pelo Zelle, sistema de pagamentos dos Estados Unidos. Enquanto o mundo reconhece o Pix como uma inovação brasileira, o bolsonarismo parece disposto a entregar até isso para agradar interesses estrangeiros", escreveu Zarattini.

A crítica do deputado coloca o Pix no centro de uma disputa política sobre soberania digital, tecnologia nacional e interesses econômicos externos. Ao citar o Zelle, Zarattini contrapôs o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos a uma ferramenta usada nos Estados Unidos.

Na avaliação expressa pelo parlamentar, a sugestão atribuída a Eduardo Bolsonaro representa mais do que uma preferência por outro meio de pagamento. Zarattini enquadrou a fala como gesto político contra uma solução desenvolvida no Brasil e reconhecida fora do país.

A postagem também reforça o debate sobre o papel do Pix como símbolo de inovação brasileira. Para Zarattini, a defesa de um sistema estrangeiro em substituição ao modelo nacional expõe o alinhamento do bolsonarismo com interesses dos EUA.