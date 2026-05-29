'Flávio Bolsonaro vai entrar para a história como traidor da pátria', afirma Zarattini

247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) criticou duramente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela rede social X e afirmou que o Brasil combate PCC, CV, facções criminosas e milícias por meio de suas próprias instituições, em meio ao debate sobre a atuação dos Estados Unidos contra organizações criminosas brasileiras.

A declaração ocorre em meio à repercussão política sobre a decisão do governo dos Estados Unidos, presidido por Donald Trump, de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras.

“A posição do governo Lula é direta: o Brasil combate PCC, CV, facções e milícias. E quem define como o crime será enfrentado aqui são as instituições brasileiras. Flávio Bolsonaro vai entrar para a história como traidor da pátria. Foi aos Estados Unidos pedir interferência”, escreveu Zarattini.

“O Estado brasileiro quer cooperação internacional no combate ao crime, troca de informações e atuação conjunta entre países. O que não aceita é submissão aos interesses de Trump ou da família Bolsonaro”, complementou.