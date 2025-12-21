Burguesia festeja marina de R$ 100 milhões no Paraná, obra de Ratinho Júnior

Blog do Esmael - O anúncio do governo do Paraná de uma marina pública de R$ 100 milhões em Pontal do Paraná virou motivo de celebração para a burguesia curitibana e para o seleto clube da elite náutica que já frequenta o litoral como extensão do quintal de casa.

A proposta foi apresentada pelo governador Ratinho Junior (PSD) durante o lançamento do Verão Maior Paraná 2026. O convênio com a prefeitura deve ser fechado em 2026, seguido de licitação. O projeto é conduzido pela ParanáProjetos, vinculada à Secretaria do Planejamento.

No discurso oficial, a marina surge como motor do desenvolvimento, do turismo e da geração de empregos. Na vida real, ela nasce sob medida para quem tem lancha, helicóptero e capital sobrando. Serão 478 vagas para embarcações, heliponto, marina seca e molhada, trapiches e uma sede com restaurante, lounge, sala de jogos, vestiários, enfermaria e até área exclusiva para limpeza de peixes.

Agora, caro leitor de Cambira, no Norte do Paraná, permita-se sonhar. Imagine aportar sua lancha rápida de 50 pés, avaliada em cerca de R$ 3 milhões, e cruzar calmamente de Pontal do Sul até a Ilha do Mel. Realize esse devaneio por alguns segundos.

Esqueça a falta de reajuste salarial, se você for servidor público. Ignore a dificuldade de acesso à moradia digna, a violência cotidiana, o desemprego e a saúde precária. Faça uma abstração completa. Finja que os apagões recorrentes após a privatização da Copel não existem. Por um instante apenas, esqueça que você é pobre.

Segundo Ratinho Júnior, a marina se soma a outras obras estruturantes no litoral, como a Ponte de Guaratuba e as engordas das praias, preparando a região para um aumento expressivo do turismo nos próximos anos. O governador afirma que a estrutura atrairá investimentos e elevará o padrão do litoral paranaense.

Recentemente, o sindicalista Messias Obama, conhecido nos bastidores como “Bessias das Araucárias”, vendeu escadinhas à burguesia de Matinhos e Caiobá para driblar a erosão crônica das praias, vítimas do conhecido efeito sanfona, ora engordadas por obras públicas, ora emagrecidas pela força do mar.

A marina será implantada em Pontal do Sul, ao lado do Canal DNOS, com acesso facilitado à Ilha do Mel. Haverá guarita com acessos separados para visitantes e usuários, além de um complexo de 16 conveniências, incluindo lojas náuticas, cafés, farmácias, mercearias e comércio variado.

Falando sério, o projeto deixa clara a hierarquia de prioridades do governo estadual. Trata-se de uma obra pensada para os ricaços de Curitiba e entorno, que confundem a coisa pública com a própria. Enquanto isso, a maioria da população segue à margem, observando de longe a festa no píer.

Continue acompanhando os bastidores da política e do poder pelo Blog do Esmael.

Aqui está o vídeo promocional de Ratinho Júnior, que agrada muito à burguesia curitibana.