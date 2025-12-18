Merval, do Globo, sinaliza apoio a Ratinho Júnior

247 – Em sua coluna desta quinta-feira, 18, intitulada Centro democrático, a solução, o jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo, faz uma leitura política que, na prática, sinaliza apoio à eventual candidatura presidencial do governador do Paraná, Ratinho Júnior, nas eleições de 2026.

Ao analisar o cenário político, Merval sustenta que a disputa presidencial tende a ser definida, mais uma vez, pelo eleitorado de centro-direita e centro-esquerda, como ocorreu em 2022. Para ele, esse segmento será decisivo diante da polarização entre bolsonarismo e petismo.

O colunista inicia o texto com duras críticas ao que chama de um grande “acordão” entre os Poderes da República em torno do projeto que altera a dosimetria das penas, beneficiando envolvidos na tentativa de golpe de Estado de janeiro de 2023, incluindo Jair Bolsonaro, militares e assessores. Segundo Merval, o movimento envolveria Congresso, governo e até o Supremo Tribunal Federal, em troca de concessões fiscais que dariam fôlego ao governo federal.

No campo eleitoral, Merval destaca a pesquisa Quaest divulgada nesta semana, a primeira a testar o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência. Ele observa que o senador aparece com desempenho superior ao de outros nomes da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que animou o bolsonarismo e, paradoxalmente, também o presidente Lula, que se beneficiaria de um segundo turno contra um herdeiro direto do bolsonarismo.

Segundo o colunista, a ascensão de Flávio Bolsonaro praticamente empurra Tarcísio para uma tentativa de reeleição em São Paulo, reduzindo as chances de unificação da direita em torno de um único nome. Nesse cenário, Merval aponta que dois governadores ganham relevância: Ratinho Júnior, do Paraná, e Romeu Zema, de Minas Gerais, que poderiam, em tese, compor uma chapa única.

Entre eles, Ratinho Júnior recebe destaque especial. Merval afirma que o governador paranaense aparece melhor posicionado nas pesquisas, conta com o apoio de um partido estruturado, o PSD, e teria potencial para se apresentar como alternativa de “centro democrático” tanto ao bolsonarismo quanto ao petismo.

Para o colunista, Ratinho poderia, inclusive, unir setores do centro contra os extremos do espectro político. Ainda assim, Merval pondera que, no longo prazo, não há sinais claros de que a direita, mesmo reorganizada, tenha força suficiente para derrotar Lula, especialmente se o segundo turno for disputado contra Flávio Bolsonaro.

Na conclusão, Merval reforça que o desfecho eleitoral dependerá novamente do eleitorado de centro. Esse grupo, segundo ele, poderia optar por nomes como Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas ou, em último caso, Eduardo Leite. Ainda assim, o colunista admite que Lula segue sendo a escolha “mais fácil” contra o bolsonarismo, a menos que um candidato do chamado centro democrático consiga chegar ao segundo turno em condições reais de disputa.