Caiado lidera ranking de aprovação dos governadores, diz AtlasIntel

247 - A mais recente pesquisa sobre a avaliação dos governadores brasileiros revela um cenário marcado por fortes contrastes entre os estados. O levantamento aponta níveis elevados de aprovação para alguns gestores, enquanto outros enfrentam rejeição significativa junto à população. Os dados fazem parte de estudo divulgado nesta quarta-feira (17) pela AtlasIntel. As informações são do UOL.

Destaques positivos do levantamento

No topo do ranking aparece o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que alcança 80% de aprovação, consolidando-se como o chefe de Executivo estadual mais bem avaliado do Brasil. O índice o coloca à frente de todos os demais governadores analisados pela pesquisa.

Logo atrás, Rafael Fonteles (PT-PI) registra 69% de aprovação. Helder Barbalho (MDB-PA) surge na sequência, com 66%, enquanto Eduardo Riedel (PP-MS) aparece com 65% de avaliação positiva. Jorginho Mello (PL-SC) e Ratinho Jr. (PSD-PR) dividem a posição seguinte, ambos com 63%.

Governadores em posições intermediárias

Entre os estados com maior peso político e econômico, os números mostram desempenho intermediário. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) soma 56% de aprovação. Já em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) apresenta um índice mais baixo, com 42% de avaliação positiva entre os entrevistados.

Altos índices de desaprovação chamam atenção

Na outra extremidade do ranking, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil-AM), aparece com o pior desempenho. Ele registra 65% de desaprovação e apenas 25% de aprovação, o menor índice entre todos os avaliados.

Outros governadores também enfrentam rejeição superior a 50%. Ibaneis Rocha (MDB-DF) acumula 60% de desaprovação, seguido por Raquel Lyra (PSD-PE), com 55%, e Carlos Brandão Jr. (PSB-MA), que registra 51%.