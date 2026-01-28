Cachorro é assassinado a sangue frio no Paraná

247 - Um cachorro comunitário, conhecido como "Abacate", foi morto a tiros no bairro Tocantins, em Toledo (PR), na terça-feira (27). Um tiro perfurou o intestino do cão e comprometeu seus rins, disse o órgão de Proteção e Defesa Animal de Toledo.

Segundo relatos, pedestres encontraram Abacate ferido na manhã de terça-feira e levaram o cachorro a um hospital veterinário particular, onde ele teve de passar por uma cirurgia de emergência.

O assassinato de Abacate ocorre na mesma semana em que ganhou repercussão o caso do cão comunitário "Orelha". O cão foi agredido por um grupo de adolescentes no início do mês, em Florianópolis (SC). De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Orelha sofreu agressões na região da cabeça e, em razão da gravidade dos ferimentos, precisou ser submetido à eutanásia.