Chuvas intensas deixam casas debaixo d'água em SC

247 - A Defesa Civil informou nesta segunda-feira (24) que as chuvas intensas provocaram alagamentos e danos em pelo menos 32 cidades. A Defesa Civil registrou 361 casas afetadas e 113 pessoas ficaram desalojadas, morando na casa de parentes ou amigos.

Em Balneário Barra do Sul, no nordeste do estado, o acumulado chegou a 150 mm em apenas 12 horas, provocando alagamentos, cancelamento de aulas e interdições em 90 vias.

Segundo a Defesa Civil, cidades como Luiz Alves, Joinville, Ibirama e Lontras foram algumas das mais impactadas. Abrigos foram abertos para receber moradores que perderam tudo e muitas regiões decretaram situação de emergência. As operações no Porto de Itajaí também foram suspensas pela Marinha.

A orientação das autoridades é evitar áreas alagadas e acionar os bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199) em casos de emergência.