      'Coisa de ditadura', afirma jornalista após prisão de ativista a favor de cotas raciais em universidades

      'Momento de muita tensão', alertou Amanda Miranda em vídeo nas redes sociais

      Amanda Miranda e um carro da Polícia Militar de Santa Catarina (Foto: Reprodução )

      247 - A jornalista Amanda Miranda denunciou nesta sexta-feira (19), pelas redes sociais, a gravidade da prisão de Vanessa Brasil, ativista do movimento Vida Além do Trabalho (VAT). A detenção ocorreu durante uma ação de panfletagem contra o fim das cotas raciais na Praça XV de Novembro, no centro de Florianópolis (SC).

      “Muito grave”, disse Amanda. “A gente não está vivendo em uma democracia. Momento de muita tensão para quem é de esquerda, para quem luta pelos direitos humanos, ao lado das minorias. PL Anti-Costa, de natureza racista. Estamos vivendo em um estado com uma Constituição própria”, continuou.

      A jornalista esclareceu que Vanessa Brasil foi liberada após ser presa. “Mas não vamos nos calar! O que aconteceu em Florianópolis, na tarde desta quinta-feira, foi coisa de ditadura!”, complementou.

